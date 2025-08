Ezért hizlal a nyár: a dietetikus válasza sokkolni fog!

Sokan azt gondolnánk, hogy a nyár az egyik legalkalmasabb időszak a fogyásra. Többet mozgunk, kirándulunk, kertészkedünk, izzadunk, az anyagcserénk is felgyorsul a meleg hatására. Ennek ellenére sokan meglepetten tapasztalják, hogy az ősz beköszöntével a mérleg nyelve felfelé mozdul. De vajon mi áll ennek hátterében? Dietetikus válaszol:

A nyár elengedhetetlen része a hétvégi grillezés - Dietetikus szakértő szerint ezért hízunk nyáron.

Forrás: Just&Calzone

A tatabányai Szent Borbála Kórház Dietetikai és Gyógyélelmezési Főosztály főosztályvezetője, Petrik Mária részére tettünk fel néhány kérdést a nyári elhízásokkal kapcsolatban.

A dietetikus szerint a megváltozott napirend is hozzájárul a hízáshoz

A nyári szabadságok idején a napi rutin gyakran felborul. Az étkezések rendszertelenné válnak, sokan egész nap nassolnak – főleg, ha a tengerparton vagy a Balaton partján vannak, ahol könnyen elcsábulunk egy lángosra, amit tejföllel és sajttal akár 700 kalóriáig is „felturbózhatunk”. Ez gyakran nem is főétkezésként jelenik meg, hanem uzsonnaként, így észrevétlenül viszünk be többlet kalóriát.

A svédasztalos étkezés is gyakori bűnös: ilyenkor hajlamosak vagyunk többet enni, mint amennyire valóban szükségünk lenne, egyszerűen azért, mert minden ott van előttünk, és elérhető.

Italok – a rejtett kalóriabombák

A nyári koktélok, sörök és almás ciderek szintén komoly kalóriabevitelt jelentenek. Egy pohár sör 130–200 kalóriát is tartalmazhat, attól függően, hogy világos vagy barna típusról van szó. Ezek nem alkalmasak szomjoltásra, sőt, inkább fokozzák a kalóriabevitelt, különösen, ha rendszeresen fogyasztjuk őket.

A fagyi: hűsítő élvezet, de nagy kalória

A gyümölcsfagylaltok egészségesebb választásnak tűnhetnek, de egy átlagos adag – különösen, ha tejszínes vagy cukrozott – akár egy ebéd kalóriáját is tartalmazhatja. Ráadásul a fagylalt gyors vércukorszint-emelkedést okoz, kevés rostot tartalmaz, így hamar újra éhesek leszünk – nem helyettesíti a rendes étkezést, inkább plusz kalóriát jelent.

A „bikini diéta” csapdája

Sokan a nyár előtt drasztikus fogyókúrába kezdenek, hogy elérjék az áhított „bikiniformát”. Ez gyakran koplalással jár, ami után a szervezet hajlamos „visszavágni”: nyaraláskor, amikor újra normálisan étkezünk, beindul a raktározás. Ez az úgynevezett jojó-effektus, amely hosszú távon súlygyarapodást eredményez, és pszichológiailag is megterhelő.