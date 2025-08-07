augusztus 7., csütörtök

Vakáció

2 órája

Pénteken tartják a Tatai Diákpikniket

Címkék#diákreferens#tatai diákpiknik#zene diákpiknik#barátság#hangulat#program#diákönkormányzat

Mielőtt újra becsöngetnének, a tatai fiatalok még egyszer együtt búcsúztatják a nyarat pénteken. A tábortűz, a zene és a diákpiknik hangulata minden évben új barátságokat és felejthetetlen élményeket hoz.

Kemma.hu

A Tatai Diákpiknik az évek során hagyománnyá vált a városban. Egyre többen vesznek részt rajta, és nemcsak azért, mert jó a hangulat, hanem mert valódi közösségi élményt ad. Az idei diákpikniket augusztus 8-án tartják, a Kőfaragő házban. 

diákpiknik
A Tatai Diákpikniken még az iskolakezdés előtt együtt bulizhatnak a fiatalok 
Fotó: Facebook/Tata Város

A diákönkormányzat által szervezett program különlegessége, hogy az estét fiatal fellépők töltik meg zenével, így a közönség nemcsak szórakozik, hanem tehetséges kortársaiknak is szurkolhat. Tábortűz, zene, barátságok és nevetés – ilyen a nyárzárás Tatán.

Zene és barátok a diákpikniken

Cserteg István, Tata diákreferense a Kemma.hu kérdésére elmondta: a diákpiknik az egyik legfontosabb eseményük, amely nemcsak vidámságot hoz, hanem új barátságokat is szülhet. A diákok szívesen vesznek részt benne, a korábbi fellépők pedig sokszor térnek vissza újra, hiszen a közösség és a hangulat mindig emlékezetes marad számukra. Idén sem lesz ez másként.

A színpadon elsőként a Láthatár zenekar lép fel. A másfél éve alakult fiatal csapat célja, hogy slágerekkel és lendületes előadásukkal feldobják az este hangulatát. Könnyűzenei repertoárjukban régi és új dalok is helyet kapnak, így garantáltan minden korosztály talál kedvére valót. A zenekar tagjai elkötelezettek a zene iránt, és szeretnék, ha minél többen átélnék azt az örömöt, amit számukra is jelent a zenélés. Ezután a Tatai Református Gimnázium frissen érettségizett diákja, Boldog Zsófi áll színpadra, aki igazi színpadi rutinnal érkezik a piknikre.

Azonban ezzel még nem ér véget a vakáció. A nyár lezárásához méltó folytatásként augusztus 31-én az Éjszakai Kerekezés veszi át a stafétát: a bringás túra Tatabányáról indul és a tatai Várnál ér véget – stílusosan ott, ahol az emlékek egy része is megszületett.

 

