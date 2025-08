Komárom-Esztergom vármegyében kiemelkedőek a diákok fizetései

Diákmunka Komárom-Esztergom vármegyében

Forrás: proab

A legnépszerűbb munkakörök

–Ennek ellenére a népszerűségi listát továbbra is a stabil, jól bevált munkakörök vezetik. Az olyan, egész évben rugalmas beosztást kínáló lehetőségek, mint a kereskedelmi pozíciók, vagy a gyorséttermi munkák rendkívül keresettek. Mellettük a klasszikus szezonális munkák, mint a strandokon, fagylaltozókban és fesztiválokon jellemző munkakörök is sok fiatalt vonzanak. A megye ipari jellege miatt a gyártás és logisztika területén is akad lehetőség, például csomagolásban, címkézésben vagy egyszerűbb összeszerelői feladatkörökben, bár ezek egyre kevésbé jellemzőek - mondta a Meló-Diák régióvezetője, Fülöp Péter.

Péter elmondta azt is, mik a munkavállalás feltételei

A 18. életévüket be nem töltött fiatalok kizárólag szülői vagy gondviselői hozzájárulással dolgozhatnak. A nyári iskolai szünet alatt a 15. életévüket betöltött diákok is legálisan vállalhatnak munkát.

Ami a kereseteket illeti, Komárom-Esztergom vármegye a kifizetések tekintetében az országos élmezőnybe tartozik.

–Míg a diákmunka törvényileg meghatározott minimális órabére 2025-ben bruttó 1672,- forint,

megyénkben az átlagos kereset 1800 és 2300 forint között alakul.

Egy-egy speciális tudást igénylő pozícióban ez elérheti akár a 2500-2800 forintot is.

A Meló-Diáknál igyekszünk a modern kor elvárásainak megfelelni, piacvezetőként nem is tehetünk másképp: digitális iskolaszövetkezetként működünk, ahol a regisztrációtól a szerződéskötésig minden online is intézhető. Ennek ellenére nagyon hiszünk a személyes kapcsolatok erejében, és a tatabányai irodánkban továbbra is segítünk eligazodni a lehetőségek között. Összességében elmondható, hogy a diákmunka világa komplexebb lett, de a siker kulcsa mindkét oldalon a rugalmasság és az alkalmazkodás az új trendekhez - fejezte be gondolatait Fülöp Péter.