Kiderült, hogyan sérült meg súlyosan Demjén Ferenc otthonában

Szerdán délelőtt a művész hivatalos közösségi oldalán jelentették be, hogy Demjén Ferenc otthonában komoly sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást tett szükségessé. A részleteket eddig homály fedte, de mostanra kiderült, mi okozta a balesetet, amely több hétig tartó gyógyulást von maga után.

Demjén Ferenc balesetet szenvedett otthonában

Hogyan történt Demjén Ferenc balesete?

A Bors értesülései szerint az énekes a saját otthonában, a lépcsőről leesve sérült meg, ami a combcsonttörést okozott. A művész jelenleg kórházban lábadozik, miközben a rajongók és pályatársak folyamatosan biztató üzenetekkel árasztják el, bízva abban, hogy hamarosan visszatérhet a színpadra.

