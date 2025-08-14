augusztus 14., csütörtök

Baleset

2 órája

Kiderült, hogyan sérült meg súlyosan Demjén Ferenc otthonában

A legendás énekes otthonában esett el, aminek következtében combtörést szenvedett. Demjén Ferenc rajongói most egy emberként aggódnak kedvencükért.

Kemma.hu

Szerdán délelőtt a művész hivatalos közösségi oldalán jelentették be, hogy Demjén Ferenc otthonában komoly sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást tett szükségessé. A részleteket eddig homály fedte, de mostanra kiderült, mi okozta a balesetet, amely több hétig tartó gyógyulást von maga után.

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc balesetet szenvedett otthonában
Forrás: MTI

Hogyan történt Demjén Ferenc balesete?

A Bors értesülései szerint az énekes a saját otthonában, a lépcsőről leesve sérült meg, ami a combcsonttörést okozott. A művész jelenleg kórházban lábadozik, miközben a rajongók és pályatársak folyamatosan biztató üzenetekkel árasztják el, bízva abban, hogy hamarosan visszatérhet a színpadra. További részletek a bors.hu-n olvashatók.

A köztársasági elnök és a kormányfő is gyógyulást kívánt Demjén Ferencek, erről itt írtunk korábban.

 

