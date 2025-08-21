1 órája
Tavaly Demjén Ferenc koncerten tombolt a közönség, most imádkoznak érte
A magyar legenda túl van a műtéten, menedzsmentje adott hírt állapotáról. Demjén Ferenc közönsége nemrég még lelkesen tombolt a koncerten, most pedig egy emberként imádkoznak érte.
Friss hírek ékeztek a legendás magyar énekesről, Demjén Ferencről. Most mindenki a magyar legenda egészségi állapotáért aggódik, pedig tavaly még az egyik két órás koncertjén tombolt a közönség Oroszlányban.
Friss hírek érkeztek Demjén Ferencről
Demjén Ferenc otthonában esett el és combnyaktörést szenvedett, emiatt meg kellett műteni. A magyar zenészlegenda állapotáról új hírek érkeztek: a műtét jól sikerült, az állapota napról napra javul, és mozgásszervi rehabilitációját is megkezdték.
Az a bizonyos 77-es motor...
Amikor 2024 májusában felbőgött az a bizonyos 77-es motor, és a legenda begördült a színpadra, Oroszlány főterén megállt a levegő. Több ezer ember szíve dobbant egyszerre, és egyetlen hatalmas kórussá olvadt össze, hogy együtt énekelje azokat a dalokat, amiken generációk nőttek fel. A Szerelemvonat, a Szabadság vándorai, a Kell még egy szó – ezek nem csak slágerek, hanem az életünk részei, ahogy azt a Hogyan tudnék élni nélküled? című film is megmutatta.
A menedzsment így üzent a Demjén Ferencért aggódóknak:
Köszönjük az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk
