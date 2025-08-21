augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Tavaly Demjén Ferenc koncerten tombolt a közönség, most imádkoznak érte

Címkék#legenda#öröm#Demjén Ferenc

A magyar legenda túl van a műtéten, menedzsmentje adott hírt állapotáról. Demjén Ferenc közönsége nemrég még lelkesen tombolt a koncerten, most pedig egy emberként imádkoznak érte.

Kemma.hu

Friss hírek ékeztek a legendás magyar énekesről, Demjén Ferencről. Most mindenki a magyar legenda egészségi állapotáért aggódik, pedig tavaly még az egyik két órás koncertjén tombolt a közönség Oroszlányban.

Otthon szenvedett balesetet a zenészlegenda, azóta százezrek aggódnak érte. Most kiderült, hogyan sikerült Demjén Ferenc műtétje és mire számíthatunk a jövőben.
Demjén Ferenc az otthonában szenvedett balesetet
Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Friss hírek érkeztek Demjén Ferencről

Demjén Ferenc otthonában esett el és combnyaktörést szenvedett, emiatt meg kellett műteni. A magyar zenészlegenda állapotáról új hírek érkeztek: a műtét jól sikerült, az állapota napról napra javul, és mozgásszervi rehabilitációját is megkezdték.

Az a bizonyos 77-es motor...

Amikor 2024 májusában felbőgött az a bizonyos 77-es motor, és a legenda begördült a színpadra, Oroszlány főterén megállt a levegő. Több ezer ember szíve dobbant egyszerre, és egyetlen hatalmas kórussá olvadt össze, hogy együtt énekelje azokat a dalokat, amiken generációk nőttek fel. A Szerelemvonat, a Szabadság vándorai, a Kell még egy szó – ezek nem csak slágerek, hanem az életünk részei, ahogy azt a Hogyan tudnék élni nélküled? című film is megmutatta.

A menedzsment így üzent a Demjén Ferencért aggódóknak:

Köszönjük az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk

GALÉRIA: Demjén Ferenc koncert Oroszlányban (Fotók: F.P.)

Fotók: Flajsz Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu