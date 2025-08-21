Tavaly Demjén Ferenc koncerten tombolt a közönség, most imádkoznak érte

Friss hírek ékeztek a legendás magyar énekesről, Demjén Ferencről. Most mindenki a magyar legenda egészségi állapotáért aggódik, pedig tavaly még az egyik két órás koncertjén tombolt a közönség Oroszlányban.

Demjén Ferenc az otthonában szenvedett balesetet

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Friss hírek érkeztek Demjén Ferencről

Demjén Ferenc otthonában esett el és combnyaktörést szenvedett, emiatt meg kellett műteni. A magyar zenészlegenda állapotáról új hírek érkeztek: a műtét jól sikerült, az állapota napról napra javul, és mozgásszervi rehabilitációját is megkezdték.

Az a bizonyos 77-es motor...

Amikor 2024 májusában felbőgött az a bizonyos 77-es motor, és a legenda begördült a színpadra, Oroszlány főterén megállt a levegő. Több ezer ember szíve dobbant egyszerre, és egyetlen hatalmas kórussá olvadt össze, hogy együtt énekelje azokat a dalokat, amiken generációk nőttek fel. A Szerelemvonat, a Szabadság vándorai, a Kell még egy szó – ezek nem csak slágerek, hanem az életünk részei, ahogy azt a Hogyan tudnék élni nélküled? című film is megmutatta.

A menedzsment így üzent a Demjén Ferencért aggódóknak: