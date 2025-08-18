augusztus 18., hétfő

Megdöbbentő felfedezés: ezzel a 4 trükkel távol tarthatod a demenciát

Címkék#US Pointer#agytréning#demencia

Egy amerikai kutatás vizsgálja, megelőzhető-e a sokak által rettegett betegség. Mutatjuk, mi az a 4 mód, amivel megelőzhető a demencia.

Kemma.hu

Phyllis Jones depresszióval küzdött, egy pánikroham után úgy döntött: betegszabadságra megy. A 62 éves nőt fia ébresztette rá arra, hogy változtatnia kell az életén, emiatt csatlakozott az US Pointer programhoz, aminek a fő célja a demencia megelőzése.

demencia
Az US Pointer módszereivel megelőzhető a demencia
Fotó: ROSLAN RAHMAN / Forrás:  AFP

Így előzhető meg a demencia

Több, mint 2000 résztvevőt vontak be az 50 millió dolláros amerikai kutatásba.  Azt vizsgálta, egyes életmódbeli változások, például a mozgás, az egészséges étrend, agytréning és a társas kapcsolatok képesek-e megelőzni a demenciát. A kutatásban olyan résztvevők voltak, akik korábban nem voltak híresek a mozgásról és valamilyen betegséggel küzdöttek (például prediabétesz, vagy magas vérnyomás)

A vizsgálatban két csoport vett részt:

  • az egyik vezetett életmódprogram miatt tanult meg egészségesebben élni
  • a másik csoport pedig önállóan tanulta ezt meg.

A demencia megelőzésének négy módja van a kutatás szerint:

  • Napi 30 perc aerob mozgás, és erősítő gyakorlatok elvégzése.
  • MIND-diéta: bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek, teljes kiörlésű gabonák, sajt és vaj mértékkel.
  • Rendszeresen végezzünk agytréning gyakorlatokat.
  • Éljünk aktív közösségi életet.

Hogy a program, végül hatásosnak bizonyult-e, az Origo cikkéből, ide kattintva kiderül.

Korábban azt is megírtuk, a tatabányai Szent Borbála Kórház dietetikusa szerint miért hízunk nyáron.

 

