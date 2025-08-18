Megdöbbentő felfedezés: ezzel a 4 trükkel távol tarthatod a demenciát

Phyllis Jones depresszióval küzdött, egy pánikroham után úgy döntött: betegszabadságra megy. A 62 éves nőt fia ébresztette rá arra, hogy változtatnia kell az életén, emiatt csatlakozott az US Pointer programhoz, aminek a fő célja a demencia megelőzése.

Az US Pointer módszereivel megelőzhető a demencia

Így előzhető meg a demencia

Több, mint 2000 résztvevőt vontak be az 50 millió dolláros amerikai kutatásba. Azt vizsgálta, egyes életmódbeli változások, például a mozgás, az egészséges étrend, agytréning és a társas kapcsolatok képesek-e megelőzni a demenciát. A kutatásban olyan résztvevők voltak, akik korábban nem voltak híresek a mozgásról és valamilyen betegséggel küzdöttek (például prediabétesz, vagy magas vérnyomás)

A vizsgálatban két csoport vett részt:

az egyik vezetett életmódprogram miatt tanult meg egészségesebben élni

a másik csoport pedig önállóan tanulta ezt meg.

A demencia megelőzésének négy módja van a kutatás szerint:

Napi 30 perc aerob mozgás, és erősítő gyakorlatok elvégzése.

MIND-diéta: bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek, teljes kiörlésű gabonák, sajt és vaj mértékkel.

Rendszeresen végezzünk agytréning gyakorlatokat.

Éljünk aktív közösségi életet.

