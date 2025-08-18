31 perce
Megdöbbentő felfedezés: ezzel a 4 trükkel távol tarthatod a demenciát
Egy amerikai kutatás vizsgálja, megelőzhető-e a sokak által rettegett betegség. Mutatjuk, mi az a 4 mód, amivel megelőzhető a demencia.
Phyllis Jones depresszióval küzdött, egy pánikroham után úgy döntött: betegszabadságra megy. A 62 éves nőt fia ébresztette rá arra, hogy változtatnia kell az életén, emiatt csatlakozott az US Pointer programhoz, aminek a fő célja a demencia megelőzése.
Így előzhető meg a demencia
Több, mint 2000 résztvevőt vontak be az 50 millió dolláros amerikai kutatásba. Azt vizsgálta, egyes életmódbeli változások, például a mozgás, az egészséges étrend, agytréning és a társas kapcsolatok képesek-e megelőzni a demenciát. A kutatásban olyan résztvevők voltak, akik korábban nem voltak híresek a mozgásról és valamilyen betegséggel küzdöttek (például prediabétesz, vagy magas vérnyomás)
A vizsgálatban két csoport vett részt:
- az egyik vezetett életmódprogram miatt tanult meg egészségesebben élni
- a másik csoport pedig önállóan tanulta ezt meg.
A demencia megelőzésének négy módja van a kutatás szerint:
- Napi 30 perc aerob mozgás, és erősítő gyakorlatok elvégzése.
- MIND-diéta: bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek, teljes kiörlésű gabonák, sajt és vaj mértékkel.
- Rendszeresen végezzünk agytréning gyakorlatokat.
- Éljünk aktív közösségi életet.
