Darázsfészek, az igazán "csípős" hétvégi édesség
A hétvégi ebédlőasztalról bizony sosem hiányozhatnak a desszertek sem. Most elhoztuk a "legcsípősebb" hétvégi édesség, a darázsfészek tuti receptjét Jutka Mama recept gyűjteményéből.
A hétvégi ebéd része minden nagymamánál a szokásos és utánozhatatlan húsleves, rántott hús, sült csirke vagy épp a pörkölt mellett természetesen a desszert is. Most elhoztuk a "legcsípősebb" édesség receptjét Jutka Mama recept gyűjteményéből, a darázsfészek legtutibb receptjét.
A darázsfészek, ahogy Jutka Mama készíti
Hozzávalók:
- 40 dkg liszt
- 1 margarin
- 2 tojás sárgája
- fél csomag sütőpor
- kicsi tej, ha szükséges, hogy könnyen dolgozható legyen
Elkészítés:
Töltelék: 4 tojás fehérjét, 30 dkg porcukrot, 1 adag vaníliás cukrot, pici citrom levét, és ezt az egészet gőz fölött felverjük jó kemény habbá.
30-40 dkg diót össze vagdalunk apró darabokra lisztezett deszkán. A gombócot kisodorjuk nem túl vékonyra, megkenjük a habbal, utána rászórjuk a diót és feltekerjük, mint a kalácsot és vékony szeletekre vagdaljuk, sütőpapírral bélelt tepsiben. Egymáshoz nem túl közel rakjuk és szép világosra sütjük kb. 170 fokon. A habot úgy osztjuk el, hogy a három gombócon elég legyen.
