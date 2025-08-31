augusztus 31., vasárnap

Recept Jutka Mamától

1 órája

Darázsfészek, az igazán "csípős" hétvégi édesség

darázsfészek recept

A hétvégi ebédlőasztalról bizony sosem hiányozhatnak a desszertek sem. Most elhoztuk a "legcsípősebb" hétvégi édesség, a darázsfészek tuti receptjét Jutka Mama recept gyűjteményéből.

Kemma.hu

A hétvégi ebéd része minden nagymamánál a szokásos és utánozhatatlan húsleves, rántott hús, sült csirke vagy épp a pörkölt mellett természetesen a desszert is. Most elhoztuk a "legcsípősebb" édesség receptjét Jutka Mama recept gyűjteményéből, a darázsfészek legtutibb receptjét. 

darázsfészek recept
A hétvége "legcsípősebb" sütije, a darázsfészek.
Forrás: Street Kitchen

A darázsfészek, ahogy Jutka Mama készíti

Hozzávalók:

  • 40 dkg liszt
  • 1 margarin
  • 2 tojás sárgája
  • fél csomag sütőpor
  • kicsi tej, ha szükséges, hogy könnyen dolgozható legyen
Így készítsd el a legfinomabb darázsfészket.
Forrás: origo.hu

Elkészítés:

Töltelék: 4 tojás fehérjét, 30 dkg porcukrot, 1 adag vaníliás cukrot, pici citrom levét, és ezt az egészet gőz fölött felverjük jó kemény habbá. 

30-40 dkg diót össze vagdalunk apró darabokra lisztezett deszkán. A gombócot kisodorjuk nem túl vékonyra, megkenjük a habbal, utána rászórjuk a diót és feltekerjük, mint a kalácsot és vékony szeletekre vagdaljuk, sütőpapírral bélelt tepsiben. Egymáshoz nem túl közel rakjuk és szép világosra sütjük kb. 170 fokon. A habot úgy osztjuk el, hogy a három gombócon elég legyen.

 

 

