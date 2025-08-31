Darázsfészek, az igazán "csípős" hétvégi édesség

A hétvégi ebéd része minden nagymamánál a szokásos és utánozhatatlan húsleves, rántott hús, sült csirke vagy épp a pörkölt mellett természetesen a desszert is. Most elhoztuk a "legcsípősebb" édesség receptjét Jutka Mama recept gyűjteményéből, a darázsfészek legtutibb receptjét.

A hétvége "legcsípősebb" sütije, a darázsfészek.

Forrás: Street Kitchen

A darázsfészek, ahogy Jutka Mama készíti

Hozzávalók:

40 dkg liszt

1 margarin

2 tojás sárgája

fél csomag sütőpor

kicsi tej, ha szükséges, hogy könnyen dolgozható legyen

Így készítsd el a legfinomabb darázsfészket.

Forrás: origo.hu

Elkészítés:

Töltelék: 4 tojás fehérjét, 30 dkg porcukrot, 1 adag vaníliás cukrot, pici citrom levét, és ezt az egészet gőz fölött felverjük jó kemény habbá.

30-40 dkg diót össze vagdalunk apró darabokra lisztezett deszkán. A gombócot kisodorjuk nem túl vékonyra, megkenjük a habbal, utána rászórjuk a diót és feltekerjük, mint a kalácsot és vékony szeletekre vagdaljuk, sütőpapírral bélelt tepsiben. Egymáshoz nem túl közel rakjuk és szép világosra sütjük kb. 170 fokon. A habot úgy osztjuk el, hogy a három gombócon elég legyen.