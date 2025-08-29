Darázs okozott káoszt a dorogi főúton

Megrémült az autóvezető a darázstól, emiatt balesetet szenvedett a település főútján.

Egy kis állat miatt káosz tört ki a főúton. A darázs megbénította a forgalmat, baleset történt a megjelenése miatt.

Forrás: Dorogi-medence

Berepülő darázs okozta a balesetet

Augusztus 29-én, pénteken délelőtt két gépjármű ütközött össze Dorogon, a Bécsi úton. Marosán Angelika rendőr százados, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy 9 óra 58 perckor kapták a bejelentést az esetről.

– A gépjármű utasterébe berepült egy darázs, ami megzavarta az autóvezetőt. Elvesztette az irányítást a jármű felett és egy parkolni késülő autónak ütközött - mondta a referens.

A balesetben szerencsére csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben, írta a Dorogi-medence.