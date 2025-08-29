augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ijesztgető rovar

1 órája

Darázs okozott káoszt a dorogi főúton

Címkék#darázs#karambol#baleset

Egy kis állat miatt káosz tört ki a főúton. A darázs megbénította a forgalmat, baleset történt a megjelenése miatt.

Feleki Marietta
Darázs okozott káoszt a dorogi főúton

Egy kis állat miatt káosz tört ki a főúton. A darázs megbénította a forgalmat, baleset történt a megjelenése miatt.

Forrás: Dorogi-medence

Megrémült az autóvezető a darázstól, emiatt balesetet szenvedett a település főútján.

Egy kis állat miatt káosz tört ki a főúton. A darázs megbénította a forgalmat, baleset történt a megjelenése miatt.
Egy kis állat miatt káosz tört ki a főúton. A darázs megbénította a forgalmat, baleset történt a megjelenése miatt.
Forrás: Dorogi-medence

Berepülő darázs okozta a balesetet

Augusztus 29-én, pénteken délelőtt két gépjármű ütközött össze Dorogon, a Bécsi úton. Marosán Angelika rendőr százados, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy 9 óra 58 perckor kapták a bejelentést az esetről. 

– A gépjármű utasterébe berepült egy darázs, ami megzavarta az autóvezetőt. Elvesztette az irányítást a jármű felett és egy parkolni késülő autónak ütközött - mondta a referens. 

A balesetben szerencsére csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben, írta a Dorogi-medence.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu