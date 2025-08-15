23 perce
Vigyázat! Ez a recept függőséget okozhat! - így biztosan elfogy majd a cukkini otthon
Bár sokak által kedvelt ez a tökféle, mégsem kapkodják el a piacon. Ezzel a cukkini recepttel viszont nem lehet melléfogni!
A tökfélék családjába tartozó cukkini vitaminban gazdag és a háziasszonyok is örömüket lelik készítésükben, mivel sokszínű felhasználásának gyakorlatilag csak a kreativitás szab határokat. A tatabányai Kont vezér úti piacon egyelőre nem szerepel a toplistán, de mutatunk egy receptet, mellyel a család apraja-nagyja is garantáltan rákap majd a cukkinire.
Így lesz fantasztikus a cukkini!
A tatabányai lakosok által csak "Öreg piacként" ismert Kont vezér úti piacon a cukkini kilója 590 forintba kerül, a szőlőt viszont már ennél magasabb áron vesztegetik: jelenleg 2.450 forint egy kiló belőle.
A cukkinit jómagam is nagyon szeretem, sok remek receptet találni hozzá és éppen a múlt héten készítettem el az alábbit belőle: cukkinis sült spagetti. A receptet kedvcsinálóként megosztom az olvasókkal, hátha kedvük támad varázsolni valamit a zöld finomságból.
Hozzávalók:
2 közepes cukkini,
4 gerezd fokhagyma,
1 közepes fej vöröshagyma,
Fél kiló darált hús,
2 dl főzőtejszín
15 dkg sajt
- 2-3 cukkinit konyhai reszelőn nagyobb lyukú részével felaprítom. (a cukkinit reszelés előtt nem kell meghámozni)
- 4 gerezd fokhagymát megpucolok, apróra vágok, majd olajon megdinsztelem a felkockázott vöröshagymával együtt.
- Ráteszem a darált húst, ízlés szerint adok hozzá sót, borsot, és őrölt köményt.
- Amint a darált hús kellően átsült, ráteszem a reszelt cukkinit. Fedő alatt párolom, alkalmanként megkavarom.
- Ezután ráöntöm a főzőtejszínt, és az egészet jól összeforgatom, hogy mindenhol érje a tejszín. Legvégül apróra vágott petrezselyemmel ízesítem.
- Közben megfőzöm a spagetti tésztát, majd tepsibe teszem, és ráöntöm a tejszínes-cukkinis-húsos keveréket, a tetejére sajtot reszelek, majd előmelegített sütőben, 180 fokon 15 percig sütöm.
