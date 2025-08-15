Vigyázat! Ez a recept függőséget okozhat! - így biztosan elfogy majd a cukkini otthon

A tökfélék családjába tartozó cukkini vitaminban gazdag és a háziasszonyok is örömüket lelik készítésükben, mivel sokszínű felhasználásának gyakorlatilag csak a kreativitás szab határokat. A tatabányai Kont vezér úti piacon egyelőre nem szerepel a toplistán, de mutatunk egy receptet, mellyel a család apraja-nagyja is garantáltan rákap majd a cukkinire.

A cukkini berobbant a piacokra, bár egyelőre nem túl kapós, de mutatunk egy kis kedvcsinálót

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Így lesz fantasztikus a cukkini!

A tatabányai lakosok által csak "Öreg piacként" ismert Kont vezér úti piacon a cukkini kilója 590 forintba kerül, a szőlőt viszont már ennél magasabb áron vesztegetik: jelenleg 2.450 forint egy kiló belőle.

A cukkinit jómagam is nagyon szeretem, sok remek receptet találni hozzá és éppen a múlt héten készítettem el az alábbit belőle: cukkinis sült spagetti. A receptet kedvcsinálóként megosztom az olvasókkal, hátha kedvük támad varázsolni valamit a zöld finomságból.