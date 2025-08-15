augusztus 15., péntek

Recept

2 órája

Vigyázat! Ez a recept függőséget okozhat! - így biztosan elfogy majd a cukkini otthon

Címkék#cukkini#piac#recept

Bár sokak által kedvelt ez a tökféle, mégsem kapkodják el a piacon. Ezzel a cukkini recepttel viszont nem lehet melléfogni!

Gábos Orsolya

A tökfélék családjába tartozó cukkini vitaminban gazdag és a háziasszonyok is örömüket lelik készítésükben, mivel sokszínű felhasználásának gyakorlatilag csak a kreativitás szab határokat. A tatabányai Kont vezér úti piacon egyelőre nem szerepel a toplistán, de mutatunk egy receptet, mellyel a család apraja-nagyja is garantáltan rákap majd a cukkinire.

cukkini recept, piaci körkép
A cukkini berobbant a piacokra, bár egyelőre nem túl kapós, de mutatunk egy kis kedvcsinálót
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Így lesz fantasztikus a cukkini!

A tatabányai lakosok által csak "Öreg piacként" ismert Kont vezér úti piacon a cukkini kilója 590 forintba kerül, a szőlőt viszont már ennél magasabb áron vesztegetik: jelenleg 2.450 forint egy kiló belőle.

A cukkinit jómagam is nagyon szeretem, sok remek receptet találni hozzá és éppen a múlt héten készítettem el az alábbit belőle: cukkinis sült spagetti. A receptet kedvcsinálóként megosztom az olvasókkal, hátha kedvük támad varázsolni valamit a zöld finomságból.

Hozzávalók:

2 közepes cukkini,

4 gerezd fokhagyma,

1 közepes fej vöröshagyma,

Fél kiló darált hús,

2 dl főzőtejszín

15 dkg sajt

 

  • 2-3 cukkinit konyhai reszelőn nagyobb lyukú részével felaprítom. (a cukkinit reszelés előtt nem kell meghámozni)
  • 4 gerezd fokhagymát megpucolok, apróra vágok, majd olajon megdinsztelem  a felkockázott vöröshagymával együtt. 
  • Ráteszem a darált húst, ízlés szerint adok hozzá sót, borsot, és őrölt köményt. 
  • Amint a darált hús kellően átsült, ráteszem a reszelt cukkinit. Fedő alatt párolom, alkalmanként megkavarom. 
  • Ezután ráöntöm a főzőtejszínt, és az egészet jól összeforgatom, hogy mindenhol érje a tejszín. Legvégül  apróra vágott petrezselyemmel ízesítem.
  • Közben megfőzöm a spagetti tésztát, majd tepsibe teszem, és ráöntöm a tejszínes-cukkinis-húsos keveréket, a tetejére sajtot reszelek, majd előmelegített sütőben, 180 fokon 15 percig sütöm.

 

