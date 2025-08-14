Teljesen visszavágták a nádast ezen a tavon

Pár napja még teljesen elrejtette a tó vízét a magas, sűrű nád, most azonban a part menti területeken a munkások levágták a növényt, így a Csónakázó-tó ismét messziről látható víztükörrel várja a látogatókat.

Teljesen visszavágták a nádast a Csónakázó-tó körül, a nádi rigó fészkel benne rendszeresen

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A nádon dolgozók elmondták, hogy évek óta ezzel a feladattal bízza meg őket az önkormányzat, és minden évben augusztus közepén végzik el a munkát. Egyesek kaszálták, mások összegyűjtötték a levágott nádast, volt, aki pedig a vízbe merészkedve szedte ki a tóba esett részeket.

Levágták a nádast a Csónakázó-tó körül

Kíváncsiak voltunk, hogy a Balatonon csak télen engedélyezett nádvágás Tatabányán nem okoz-e gondot az élővilágnak, ezért megkerestük a tatabányai önkormányzatot, ám választ egyelőre nem kaptunk.

Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park tájegységvezetője a Kemma.hu kérdésére azonban elmondta, hogy a Csónakázó-tónak más a funkciója, szerepe, mint mondjuk a tatai Öreg-tónak. Nem természetvédelmi területen fekszik és nincs is olyan nagy élővilága. Így a terület rendezése a város feladata, nem a nemzeti parké.