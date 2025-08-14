2 órája
Teljesen visszavágták a nádast ezen a tavon
Teljesen visszavágták a nádast ezen a tatabányai tavon. A kemma.hu utánajárt, hogy a beavatkozás nem veszélyezteti-e a Csónakázó-tó élővilágát.
Pár napja még teljesen elrejtette a tó vízét a magas, sűrű nád, most azonban a part menti területeken a munkások levágták a növényt, így a Csónakázó-tó ismét messziről látható víztükörrel várja a látogatókat.
A nádon dolgozók elmondták, hogy évek óta ezzel a feladattal bízza meg őket az önkormányzat, és minden évben augusztus közepén végzik el a munkát. Egyesek kaszálták, mások összegyűjtötték a levágott nádast, volt, aki pedig a vízbe merészkedve szedte ki a tóba esett részeket.
Levágták a nádast a Csónakázó-tó körül
Kíváncsiak voltunk, hogy a Balatonon csak télen engedélyezett nádvágás Tatabányán nem okoz-e gondot az élővilágnak, ezért megkerestük a tatabányai önkormányzatot, ám választ egyelőre nem kaptunk.
Csonka Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park tájegységvezetője a Kemma.hu kérdésére azonban elmondta, hogy a Csónakázó-tónak más a funkciója, szerepe, mint mondjuk a tatai Öreg-tónak. Nem természetvédelmi területen fekszik és nincs is olyan nagy élővilága. Így a terület rendezése a város feladata, nem a nemzeti parké.
GALÉRIA: Nádvágás a CsóninFotók: Hagymási Bence
– Ha a nád vágását úgy időzítik, hogy a madarak fészkelését ne zavarja. A nádirigók augusztus közepére már kirepülnek, így a beavatkozás nem veszélyezteti az állományt – magyarázta a szakértő.
Kell a megújuláshoz
A szakember hozzátette, hogy a nád levágása a növény megújulását szolgálja.
– A levágott részek helyett jövőre új, zöld, egészséges nád nőhet. Ez nemcsak esztétikailag teszi rendezettebbé a tavat, hanem a víz is jobban láthatóvá válik, a part környéke pedig ismét kedvelt kirándulóhelyként szolgálhat.
Az idei munkálatokkal a Csónakázó-tó partja újra a látogatók rendelkezésére áll, és bár a nád korábban teljesen eltakarta a vizet, a most végzett beavatkozásnak köszönhetően a tó régi hangulatát is visszakaphatjuk: a víztükörben megcsillanó fény, a part menti növények látványa és a nyugodt vízfelület ismét a pihenés és a természet közelségének élményét nyújtja.