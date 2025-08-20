Csónakázó-tó - Rakd össze a darabjait!

A Csónakázó-tó puzzle a természet szépségét és a vízpart békés hangulatát hozza el az otthonodba. A színes kép és a részletek minden játékost magával ragadnak, miközben közösen rakjátok ki a jelenetet. Ez a puzzle nemcsak szórakoztató, hanem igazi családi élményt is ad: összehozza a gyerekeket és a felnőtteket. A tóparti kép hangulata vidám pillanatokat idézhet, közösen kirakva a puzzle-t pedig az élmény még emlékezetesebbé válhat.

Csónakázó-tó

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Kezdd el most a kirakást, és élvezd a tóparti kalandot közvetlenül a képernyőn!

Csónakázó-tó: Így rakd össze a puzzle-t

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül itt a teljes fotó: