Csónakázó-tó - Rakd össze a darabjait!

Csónakázó-tó#Tatabánya#tóparti puzzle#puzzlejáték#környezet

Rakd ki a Csónakázó-tó színes képét, és élvezd a közös játék örömét! Ez a különleges kirakó minden korosztály számára remek kikapcsolódást nyújt.

Kemma.hu

A Csónakázó-tó puzzle a természet szépségét és a vízpart békés hangulatát hozza el az otthonodba. A színes kép és a részletek minden játékost magával ragadnak, miközben közösen rakjátok ki a jelenetet. Ez a puzzle nemcsak szórakoztató, hanem igazi családi élményt is ad: összehozza a gyerekeket és a felnőtteket. A tóparti kép hangulata vidám pillanatokat idézhet, közösen kirakva a puzzle-t pedig az élmény még emlékezetesebbé válhat.

Tópart, Csónakázó-tó
Csónakázó-tó
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Kezdd el most a kirakást, és élvezd a tóparti kalandot közvetlenül a képernyőn!

Csónakázó-tó: Így rakd össze a puzzle-t

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview35pieceCsónakázó tó

Segítségül itt a teljes fotó:

Csónakázó-tó
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

 

 

