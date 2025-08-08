augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gondolatok

15 perce

Közeleg a csillaghullás - augusztus a változás hónapja

Címkék#Esztergomi Vármúzeum#csillag#Perseidák

Augusztus a nyár utolsó hajrája, ám a változás már a levegőben van. A csillaghullás és a levelek hullása ez a hónap. A csillaghullás-néző programokat is elhoztuk nektek.

Kemma.hu

Augusztus a változás hónapja. Egy átmenet az nyár és az ősz között. Az égbolton nappal és este is érzékelhető a misztikum: rövidebbek a nappalok, hosszabbak az éjszakák és a csillaghullás is varázslattal kecsegtet.

A csillaghullás és a levelek hullása ez a hónap. A csillaghullás-néző programokat is elhoztuk nektek.
A csillaghullás és a levelek hullása ez a hónap. A csillaghullás-néző programokat is elhoztuk nektek. Fotó: Turizmus-online

Augusztus a változás és a hullócsillagok időszaka

Az év legvarázslatosabb hónapja az, amikor az égbolt minden este titkokat suttog. Augusztusban kezdődik a hullócsillagok tánca: apró égi vándorok száguldoznak a Föld légkörében, hogy egy pillanatra fényt lopjanak a sötétbe - írta erről társlapunk, a Vaol.hu szerzője.

A változás több területen is érződik. A természetben, hiszen az ősz felé tartva a fák levele sárgulni kezd, a nappalok egyre rövidülnek, az esték már hűvösebbek. A madárfiókák kirepültek, a költöző madarak elkezdik felkészülésüket a vándorlásra. A változást az emberek is érzik, a hónap vége felé tér vissza mindenki a nyaralásból, ám a nyár végével mélabúsabbak lehetünk. 

Csillagok alatt: programok a csillaghulláskor

Ám az augusztus némi varázslatot is tartogat, hiszen augusztus 12-e környékén érkeznek a Perseidák. Esténként tele lesz az égbolt hullócsillagokkal - ezek nem igazi csillagok, hanem egy üstökös leszakadó részei. A babona szerint ilyenkor minden kívánság teljesül.

Ez az időszak jó alkalom arra is, hogy megálljunk egy pillanatra, és észrevegyük a változásban rejlő szépséget mert néha a legnagyobb csodák éppen a legapróbb dolgokban rejlenek.

A csillaghullás időszakában számos intézmény szervez csillaglest. Így többek közt a tatai csillagda, a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum, illetve a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola és az Esztergomi Vármúzeum is. 

  • Előbbi a Pötörke-malom előtt 9-16 között várja napmegfigyelésre a kíváncsi szemeket. 
  • A komáromi iskola udvarán augusztus 11-én 20 óra 30-tól szervezi az iskola a Perseidák nézését. Ebben Németh Péter csillagász segíti majd az érdeklődőket.
  • Az Esztergomi Vármúzeum augusztus 9-én este 6 órától vár mindenkit, akit érdekel a csillagászat. A MCSE Regiomontanus Egyesülete viszi a csillagokig a jelenlévőket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu