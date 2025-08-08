Közeleg a csillaghullás - augusztus a változás hónapja

A változás több területen is érződik. A természetben, hiszen az ősz felé tartva a fák levele sárgulni kezd, a nappalok egyre rövidülnek, az esték már hűvösebbek. A madárfiókák kirepültek, a költöző madarak elkezdik felkészülésüket a vándorlásra. A változást az emberek is érzik, a hónap vége felé tér vissza mindenki a nyaralásból, ám a nyár végével mélabúsabbak lehetünk.

Csillagok alatt: programok a csillaghulláskor

Ám az augusztus némi varázslatot is tartogat, hiszen augusztus 12-e környékén érkeznek a Perseidák. Esténként tele lesz az égbolt hullócsillagokkal - ezek nem igazi csillagok, hanem egy üstökös leszakadó részei. A babona szerint ilyenkor minden kívánság teljesül.

Ez az időszak jó alkalom arra is, hogy megálljunk egy pillanatra, és észrevegyük a változásban rejlő szépséget mert néha a legnagyobb csodák éppen a legapróbb dolgokban rejlenek.

A csillaghullás időszakában számos intézmény szervez csillaglest. Így többek közt a tatai csillagda, a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum, illetve a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola és az Esztergomi Vármúzeum is.