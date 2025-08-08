2 órája
Közeleg a csillaghullás - augusztus a változás hónapja
Augusztus a nyár utolsó hajrája, ám a változás már a levegőben van. A csillaghullás és a levelek hullása ez a hónap. A csillaghullás-néző programokat is elhoztuk nektek.
Augusztus a változás hónapja. Egy átmenet az nyár és az ősz között. Az égbolton nappal és este is érzékelhető a misztikum: rövidebbek a nappalok, hosszabbak az éjszakák és a csillaghullás is varázslattal kecsegtet.
Augusztus a változás és a hullócsillagok időszaka
Az év legvarázslatosabb hónapja az, amikor az égbolt minden este titkokat suttog. Augusztusban kezdődik a hullócsillagok tánca: apró égi vándorok száguldoznak a Föld légkörében, hogy egy pillanatra fényt lopjanak a sötétbe - írta erről társlapunk, a Vaol.hu szerzője.
Hamarosan az összes kívánságod teljesülhet: jönnek a Perseidák
A változás több területen is érződik. A természetben, hiszen az ősz felé tartva a fák levele sárgulni kezd, a nappalok egyre rövidülnek, az esték már hűvösebbek. A madárfiókák kirepültek, a költöző madarak elkezdik felkészülésüket a vándorlásra. A változást az emberek is érzik, a hónap vége felé tér vissza mindenki a nyaralásból, ám a nyár végével mélabúsabbak lehetünk.
Csillagok alatt: programok a csillaghulláskor
Ám az augusztus némi varázslatot is tartogat, hiszen augusztus 12-e környékén érkeznek a Perseidák. Esténként tele lesz az égbolt hullócsillagokkal - ezek nem igazi csillagok, hanem egy üstökös leszakadó részei. A babona szerint ilyenkor minden kívánság teljesül.
Ez az időszak jó alkalom arra is, hogy megálljunk egy pillanatra, és észrevegyük a változásban rejlő szépséget mert néha a legnagyobb csodák éppen a legapróbb dolgokban rejlenek.
A csillaghullás időszakában számos intézmény szervez csillaglest. Így többek közt a tatai csillagda, a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum, illetve a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola és az Esztergomi Vármúzeum is.
- Előbbi a Pötörke-malom előtt 9-16 között várja napmegfigyelésre a kíváncsi szemeket.
- A komáromi iskola udvarán augusztus 11-én 20 óra 30-tól szervezi az iskola a Perseidák nézését. Ebben Németh Péter csillagász segíti majd az érdeklődőket.
- Az Esztergomi Vármúzeum augusztus 9-én este 6 órától vár mindenkit, akit érdekel a csillagászat. A MCSE Regiomontanus Egyesülete viszi a csillagokig a jelenlévőket.