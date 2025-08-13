augusztus 13., szerda

Hátborzongató múlt

1 órája

Újszülött holttestére bukkantak Oroszlányban – köztünk járhat a gyilkos

Évtizedekkel ezelőtt is történtek olyan bűnök, amelyek örökre nyomot hagytak a közösségek életében. A csecsemőgyilkosság esetei közül több máig rejtély maradt.

Kemma.hu

Azt szokták mondani, a nők két dologért képesek bármit megtenni: hogy gyermekük legyen, vagy éppen azért, hogy elkerüljék az anyaságot. Sajnos az utóbbi esetben a történelem során több csecsemőgyilkosság is megrázta a közvéleményt, amikor anyák saját újszülöttjeik életét oltották ki.

csecsemőgyilkosság
A régi csecsemőgyilkosságok tragikus emlékei máig árnyékot vetnek a helyiek emlékezetére, több esetben az igazság sosem derült ki
Forrás: Dolgozók Lapja/Shutterstock/Montázs

Csecsemőgyilkosságok a múltból

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most a rendszerváltás előtti és utáni tragédiákat idézzük fel. Komárom-Esztergomban legutóbb 2016-ban ítéltek el egy tatabányai nőt, aki 12 évig titkolta, hogy végzett kisbabájával. A 2008-ban Sárberekben talált újszülött halála pedig máig rejtély. A rendőrség továbbra is várja a bejelentéseket a 06/34-517-777-es számon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 107-es és 112-es segélyhívókon, valamint e-mailben a [email protected] címen.

Dobozba rejtett tragédiák

Ha élne, idén 35 éves lenne az a kisfiú, akit 1988 áprilisában Tatabánya Dózsakert városrészében, egy kukában találtak meg. A testét piros, fekete-fehér mintás Shetlander Crazy Horse gyapjúpulóverbe csavarták. Az elkövetőt sosem találták meg. 

1984-ben Oroszlányban egy 40 éves özvegy munkahelyén hozta világra gyermekét, majd magára hagyta. A kicsi testét később papírdobozba zárta, és a szemét közé tette.

1977-ben Csépen egy 19 éves lány fojtotta meg újszülöttjét. A baba házasságon kívül fogant, a fiatal anyuka terhességét végig titkolta, még védőnőnél sem járt. A holttestet egy dobozban találták meg, az anya első fokon négy év szigorított börtönt kapott.

Páncélszekrény és emésztőgödör

1972-ben egy szomódi gépírónő papírvágó késsel ölte meg egészséges kisfiát, majd a holttestet munkahelye páncélszekrényében rejtette el. Kolléganői gyanakvása vezetett a lebukásához.

1967-ben Tokodaltárón egy kétgyermekes, egyedülálló anya újszülött fiát az emésztőgödörbe dobta. A maradványokat két hónappal később találták meg. A nő még a bíróságot is megpróbálta félrevezetni, névtelen levelekkel és hamis állításokkal.

A sor végén egy 1957-es eset áll: Lábatlanon egy héthónapos kisfiú, Frici esett áldozatul saját apjának. A férfit kevesebb mint négy hónap alatt elítélték, 17 év börtönt kapott.

