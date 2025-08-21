Egyéni sorstragédiától a csecsemőgyilkosságig: balkézről születni is elég a halálhoz

Eltűnés miatt indított eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Már szerdán, a délutáni órákban megtalálták a gyermek holttestét Nagydorog határában. Csecsemőgyilkosság történt. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta - adta hírül a rendőrség. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Ahogy arról a Kemma elsőként beszámolt, már csütörtök reggel elkezdtek hírek terjedni arról, hogy az eltűnt babát nem tudták megmenteni és egy kukoricásban találták meg a kicsi testét.

Csecsemőgyilkosság történt Nagydorogon. Beigazolódtak a szörnyű pletykák

A nagydorogi csecsemőgyilkosság után sokkban az egész család

A nagydorogi édesanya, Viktória egy családtag szerint arról beszélt, hogy sétálni ment a babával, ezt egyébként a kommentelők közül is volt, aki biztosan tudta, hogy a faluban terjedő szóbeszéd szerint az anyukájával látták utoljára a csecsemőt. Viktória azt mondta, hogy tolta maga előtt a picit, amikor meglátott egy fekete autót, de utána képszakadás van: elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének - írtuk korábban, hozzátéve, hogy a nő azonnal segítséget kért.

Magyar anyák, akik saját csecsemőjüket gyilkolták meg

Az elmúlt években több olyan szörnyű tragédia is történt csecsemőkkel Magyarországon, ami az egész országot megrázta. Legutóbb Baranyában, amikor 2022-ben Komlón egy 28 éves édesanya vízbe fojtotta két hónapos gyermekét a fürdőkádban. A legutóbbi eseteket tekintve ritka, amikor ilyen sok idő eltelik a szülés és a csecsemőgyilkosság időpontja között. Leggyakrabban egy titkolt terhesség után, a szülést követően rögtön kárt tesznek a gyilkos anyák az újszülöttben, már a szülés helyszínén. Olyan is előfordul, hogy az anya a saját életét is megpróbálja kioltani, vagy öngyilkos lesz közvetlenül a gyilkosság után. Ez történt

2018-ban Somogy megyében, Lengyeltótiban. Egy családi házban holtan találták egy anya és csecsemője holttestét. Elsődleges orvosi vélemény szerint a csecsemő halálát idegenkezűség okozta, míg az anya feltehetőleg önkezével vetett véget életének.