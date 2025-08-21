augusztus 21., csütörtök

Nagydorogi tragédia

1 órája

Egyéni sorstragédiától a csecsemőgyilkosságig: balkézről születni is elég a halálhoz

A rendőrség hivatalosan bejelentette: meghalt a Tolnában eltűnt kéthetes kisbaba. A szerdán eltűnt csecsemő holttestét Nagydorog határában találták meg. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Magyarországon évente 6–8 csecsemőgyilkosságot regisztrálnak a hatóságok. Szakértők ugyanakkor rámutatnak, hogy ténylegesen tízszer ennyi eset is lehet.

Eltűnés miatt indított eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Már szerdán, a délutáni órákban  megtalálták a gyermek holttestét Nagydorog határában. Csecsemőgyilkosság történt. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta - adta hírül a rendőrség. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Ahogy arról a Kemma elsőként beszámolt, már csütörtök reggel elkezdtek hírek terjedni arról, hogy az eltűnt babát nem tudták megmenteni és egy kukoricásban találták meg a kicsi testét. 

csecsemőgyilkosság
Csecsemőgyilkosság történt Nagydorogon. Beigazolódtak a szörnyű pletykák

A nagydorogi csecsemőgyilkosság után sokkban az egész család

A nagydorogi édesanya, Viktória egy családtag szerint arról beszélt, hogy sétálni ment a babával, ezt egyébként a kommentelők közül is volt, aki biztosan tudta, hogy a faluban terjedő szóbeszéd szerint az anyukájával látták utoljára a csecsemőt. Viktória azt mondta, hogy tolta maga előtt a picit, amikor meglátott egy fekete autót, de utána képszakadás van: elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének - írtuk korábban, hozzátéve, hogy a nő azonnal segítséget kért.

Magyar anyák, akik saját csecsemőjüket gyilkolták meg

Az elmúlt években több olyan szörnyű tragédia is történt csecsemőkkel Magyarországon, ami az egész országot megrázta. Legutóbb Baranyában, amikor 2022-ben Komlón egy 28 éves édesanya vízbe fojtotta két hónapos gyermekét a fürdőkádban. A legutóbbi eseteket tekintve ritka, amikor ilyen sok idő eltelik a szülés és a csecsemőgyilkosság időpontja között. Leggyakrabban egy titkolt terhesség után, a szülést követően rögtön kárt tesznek a gyilkos anyák az újszülöttben, már a szülés helyszínén. Olyan is előfordul, hogy az anya a saját életét is megpróbálja kioltani, vagy öngyilkos lesz közvetlenül a gyilkosság után. Ez történt 

2018-ban Somogy megyében, Lengyeltótiban. Egy családi házban holtan találták egy anya és csecsemője holttestét. Elsődleges orvosi vélemény szerint a csecsemő halálát idegenkezűség okozta, míg az anya feltehetőleg önkezével vetett véget életének. 

2021-ben ugyancsak az egész országot felkavarta, ami Tarnazsadányban történt: a falu határában világra hozta újszülött gyermekét, majd elrejtette egy bokor alatt és magára hagyta. A csecsemő életképes és egészséges volt, az ellátás hiánya miatt vesztette életét. A többgyermekes asszony a helybeliek szerint már korábban is terhes volt, de kisbabát akkor sem láttak nála. 

2018-ban Nógrádban követte el egy anya, minden idők legkegyetlenebb csecsemőgyilkosságát. A horrorisztikus bűncselekményre úgy derült fény, hogy egy kutya egy csecsemőfejet vitt be az egyik pásztói lakásba. Azonnal hajtóvadászat indult az elkövető után és a rendőrök gyorsan meg is találták a 34 éves többgyerekes asszonyt. A nyomozás kiderítette, miután Pásztó határában a szabadban megszülte a babát, feldarabolta a gyereket és a patakba dobta a testet.

Komárom Esztergom vármegyében legutóbb 2016-ban ítéltek el egy anyát, aki 12 évig titkolta, hogy végzett kisbabájával. A legutóbbi csecsemőgyilkosság 2013-ban volt a vármegyében, egy kétgyermekes tatai anya rejtette szemeteskonténerek közé megfojtott pici babáját.

Csecsemőgyilkosság: miért tesz ilyet egy anya?

Magyarországon évente 6–8 csecsemőgyilkosságot regisztrálnak a hatóságok. Szakértők ugyanakkor rámutatnak, hogy ténylegesen tízszer ennyi eset is lehet, a csecsemőgyilkosságok nagyobb része sosem derül ki vagy annyival az eset után, hogy nem lehet kideríteni a körülményeket, azonosítani az elkövetőt. Budapesti Igazságügyi Orvostani Intézet 1960–2005-ig adatok alapján végzett kutatása azt állapította meg, hogy a csecsemőgyilkosságok az 1970-es évek közepe óta jelentősen csökkenő tendenciát mutatnak Magyarországon. 

Végh József kriminálpszichológus a Kemma kérdésére azt mondta: a csecsemőgyilkosságok leggyakrabban nem egyetlen okra vezethetők vissza és hiába ismétlődnek benne felismerhető minták, általában minden eset hátterében van valami nagyon személyes is a tragédia mögött. Leggyakrabban mentális betegség, szociális kilátástalanság és pszichológiai teher kombinációja áll a háttérben. Magyarországon a hírekben szereplő esetek többségében rendre kiderül, hogy a gyilkosság motivációja valamilyen párkapcsolati konfliktus: drámai függés, cserbenhagyás okozta nyomás vagy az anya a saját családjával van olyan súlyos konfliktusban, hogy ilyen tragikus gondolatra jut. A szülés után hetekkel elkövetett eseteknél az okok között, terhesség utáni depresszió vagyis egy hormonális probléma és súlyos fizikai, mentális kimerültség is lehet a gyilkosság oka. 

Ahhoz, hogy kiderüljön a gyilkosság igazi indítéka, fontos, hogy megértsük mi volt a célja az anyának 

- mondta Végh József. Ilyenkor rendszerint valami kilátástalan helyzetet akarnak megoldani az életükben azzal, hogy kioltják a gyerekük életét. 

– Volt már a praxisomban olyan eset, amikor nem az apától volt a gyerek és azért fordult ellene az anya, de olyan is, hogy a fiatal anya családja nem fogadta el a gyereket és kiközösítették a családból az anyát, aki nem látott más megoldást. Gyakran nem beszámítható a gyerekgyilkos, vagy csak részben beszámítható vagyis tisztában van azzal, amire készül és azzal is, hogy ez mivel jár, de nem tudja elkerülni a gyilkosságot. Ezt az ilyenkor szokásos elmeszakértői vizsgálat is segíthet tisztázni – tette hozzá.

Hogy mi történt Tolnában, egyelőre nem tudni. A család a Teolnak nyilatkozott.

Amikor még nem volt túl késő...

  • 2019 tavaszán titokban hozta világra gyermekét egy nő a mezőn Máriabesnyő közelében és az újszülöttet magára hagyta. A kisbabát túrázók találták meg véletlenül. A nő nem járt orvoshoz, a terhességet még a család sem tudta. 
  • 2021. október 10-én fedeztek fel egy újszülött kislányt egy fonyódi buszmegállóban. A baba nem sokkal korábban született, amikor egy kutyát sétáltató pár rátalált paplanba csomagolva, a 8 fokos hidegben. A gyors segítségnek hála, a kislány sértetlenül túlélte. Az anya másnap feladta magát és beismerte amit tett. Eemberölés kísérlete miatt indult ellene eljárás. Három év felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá kiskorú veszélyeztetése miatt a bíróság.

Komárom Esztergom vármegyében is történt több csecsemőgyilkosság. A megrázó esetekről ebben a cikkünkben olvashat:

 

 

