A csatkai szentkút titkai – gyógyulások, legendák és a cigánybúcsú misztikuma

A csatkai cigánybúcsú mára Magyarország legnagyobb roma zarándoklatává nőtte ki magát. A búcsú nemcsak szentmisék sorozata, hanem a cigány kultúra ünnepe is: cigányzenészek muzsikája szól a táborokban, a családok tábortüzek körül főznek cigány ételeket, és a színes cigány népviselet kavalkádja tölti meg a falut.

A búcsú sajátos atmoszférája igazán különleges: miközben a völgyben imádság és szentmise zajlik, a domboldalon cigányzene és tánc tölti meg az éjszakát. A hívők számára azonban nincs ellentmondás: a vidám ünneplés éppúgy Isten dicsőítésének része, mint a csöndes imádság.

A csatkai szentkút forrása, amelyhez évszázadok óta csodás gyógyulások és zarándoklegendák kötődnek

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A szentkút élő ereje

A zarándokok hiszik, hogy a csatkai forrás vize ma is képes gyógyítani – ha nem is mindig a testet, a lelket mindenképp. Sok család elhozza újonnan született gyermekét, hogy itt kereszteljék meg, mert úgy tartják: aki Csatkán nyeri el a keresztséget, azt a Szűzanya különleges oltalma kíséri egész életében.

A búcsú idején a szentkút körül gyakran hosszú sorok alakulnak ki: sokan merítenek a vízből, mossák meg arcukat, vagy csak palackokba töltik a vizet.

A misztikum és a közösség találkozása

Csatka különlegessége, hogy a szentkút történetei és a cigánybúcsú hagyományai szervesen összefonódtak. A legendák és gyógyulások adják a hely misztikus hátterét, míg a közösségi ünnep az élő jelenlétét mutatja. Csatka ma is több, mint egy apró bakonyi falu: a Szentkút révén kapocs a földi és az isteni világ között, ahol minden évben újra és újra megszületik a csoda – a gyógyulás, a találkozás és az összetartozás csodája.