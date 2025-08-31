augusztus 31., vasárnap

Csodatévő misztikum

58 perce

A csatkai szentkút titkai – gyógyulások, legendák és a cigánybúcsú misztikuma

Címkék#Szentkút#legenda#Csatkai Szűz Mária#misztikum

A Bakony erdeinek ölelésében, Csatka apró falujában egy forrás fakad, amelyet a hívek nem egyszerű víznek, hanem a természetfeletti kegyelem közvetítőjének tartanak. A csatkai szentkút évszázadok óta a gyógyulás, a hit és a közösség szimbóluma: ide érkeznek mindazok, akik testi vagy lelki terheiket Mária oltalmára bíznák.

Bajcsy Tünde

A vallásos hagyományok egyik legkülönlegesebb helyszíne Csatka, ahol a hit, a népi legendák és a közösségi ünneplés egyaránt gyökeret vertek. A kis bakonyaljai település nevét ma elsősorban a híres búcsújárás és a cigánybúcsú kapcsán ismerik. A csatkai szentkút köré évszázadok alatt kápolna, hagyományok és országos jelentőségű zarándoklat épült, amelyben a katolikus vallásosság és a roma kultúra sajátosan fonódik össze.

Zarándokok sorakoznak a csatkai szentkút forrásánál, hogy palackokba merítsenek a vizéből, amelyhez évszázadok óta csodás gyógyulások legendái kötődnek
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A csatkai szentkút csodái 

  • 1792 – az első csoda: Egy vak pásztor ivott a csatkai szentkút vizéből és megmosta vele arcát – látása csodálatos módon visszatért. A hír futótűzként terjedt, és hamarosan messziről is érkeztek zarándokok, akik testi és lelki gyógyulást reméltek a forrás vizétől.
  • 19. század – gyógyulások sora: Egy 1865-ös egyházi jelentés szerint egy helyi zsidó férfi tizennyolc éve fennálló lábfekélye gyógyult meg a víztől, egy másik, gyógyíthatatlannak tartott beteg pedig szintén felépült. Ezek a történetek tették a szentkutat „csodakúttá”, amelynek hírneve hamar túlnőtt a környéken.
  • 1862 – a Szűzanya jelenése: Csöbönyei József, a forrást gondozó ferences szerzetes látomásban kapta Gábriel arkangyal üzenetét: másnap reggel maga a Szűzanya jelenik meg a szentkútnál. A hírre sokan összegyűltek, és különös jelenségeket tapasztaltak – fényeket, illatokat, misztikus hangulatot.
  • 1864 – kápolna születik: A látomás nyomán a veszprémi püspök engedélyezte a kápolna építését. Így született meg az Irgalmasság Anyja-kápolna, amelyet 1864. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén szenteltek fel. Szűz Mária születésének napja különleges helyet foglal el a katolikus liturgiában – nem véletlen, hogy a csatkai búcsú mind a mai napig ehhez az ünnephez kötődik.
  • A víz tisztelete napjainkban is él: a zarándokok ma is gyakran palackokba töltik a forrás vizét, mintha magukkal vinnék Csatka szent erejét.
A csatkai búcsú egyik legmeghatóbb pillanata: generációk együtt imádkoznak a Mária-kápolnában, a remény és a hála jegyében
Fotó: Flajsz Peter / Forrás:  24 Óra

Kisboldogasszony ünnepe és a búcsú

A kápolna felszentelése óta minden évben a Kisboldogasszony napjához legközelebbi hétvégén rendezik meg a csatkai búcsút. Ez az esemény egyszerre vallási és közösségi ünnep, ahol a Mária iránti tisztelet és a roma hagyományok találkoznak.

A csatkai cigánybúcsú mára Magyarország legnagyobb roma zarándoklatává nőtte ki magát. A búcsú nemcsak szentmisék sorozata, hanem a cigány kultúra ünnepe is: cigányzenészek muzsikája szól a táborokban, a családok tábortüzek körül főznek cigány ételeket, és a színes cigány népviselet kavalkádja tölti meg a falut.

A búcsú sajátos atmoszférája igazán különleges: miközben a völgyben imádság és szentmise zajlik, a domboldalon cigányzene és tánc tölti meg az éjszakát. A hívők számára azonban nincs ellentmondás: a vidám ünneplés éppúgy Isten dicsőítésének része, mint a csöndes imádság.

A csatkai szentkút forrása, amelyhez évszázadok óta csodás gyógyulások és zarándoklegendák kötődnek
Fotó: Flajsz Peter / Forrás:  24 Óra

A szentkút élő ereje

A zarándokok hiszik, hogy a csatkai forrás vize ma is képes gyógyítani – ha nem is mindig a testet, a lelket mindenképp. Sok család elhozza újonnan született gyermekét, hogy itt kereszteljék meg, mert úgy tartják: aki Csatkán nyeri el a keresztséget, azt a Szűzanya különleges oltalma kíséri egész életében.

A búcsú idején a szentkút körül gyakran hosszú sorok alakulnak ki: sokan merítenek a vízből, mossák meg arcukat, vagy csak palackokba töltik a vizet.

A misztikum és a közösség találkozása

Csatka különlegessége, hogy a szentkút történetei és a cigánybúcsú hagyományai szervesen összefonódtak. A legendák és gyógyulások adják a hely misztikus hátterét, míg a közösségi ünnep az élő jelenlétét mutatja. Csatka ma is több, mint egy apró bakonyi falu: a Szentkút révén kapocs a földi és az isteni világ között, ahol minden évben újra és újra megszületik a csoda – a gyógyulás, a találkozás és az összetartozás csodája.

 

