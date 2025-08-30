Ismét a romák fővárosa lesz az apró zsákfalu, Szűz Mária és a csodatevő víz birodalma

Csatka apró, a bakonyi erdőben megbújó falucska, minden év szeptember elején a Kárpát-medencei roma hívek zarándok-fővárosává válik. A csatkai búcsú több, mint egyházi esemény: Magyarország egyik legnagyobb roma zarándoklata, a hazai cigányság legnagyobb ünnepe és országos találkozója. A búcsú egyszerre mélyen vallásos és örömteli közösségi élmény: a Kisboldogasszony ünnepéhez (Szűz Mária születésnapjához) kapcsolódó kétnapos rendezvény mágnesként vonzza a híveket – romákat és nem romákat – a Kárpát-medence minden szegletéből. Az idei csatkai cigánybúcsút, ahogy sokan nevezik, szeptember 6-7-én rendezik meg.

A csatkai búcsú résztvevői tavaly: papi áldás, kereszt és roma zászló a közösség színes forgatagában

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A csatkai búcsú eredete és története

Csatka már a középkorban is ismert vallási helyszín volt. A hagyomány szerint az első csatkai gyógyulások a 18. században történtek, amikor a csatkai szentkút vizétől vakok és betegek nyerték vissza egészségüket. Ez a forrás tette híressé a falut, amely azóta is a remény és a gyógyulás szimbóluma.

18–19. század: A híres forrás egyre több zarándokot vonzott, a vízhez csodás gyógyulások kötődtek.

1862: Csöbönyei József ferences szerzetes látomása nyomán a veszprémi püspök engedélyezte a kápolna építését.

1864. szeptember 8.: Kisboldogasszony napján felszentelték a kápolnát, és a kegyhely hivatalosan is zarándokhellyé vált.

20. század: A búcsút a szocializmus idején sem tiltották be, tízezrek keresték fel évről évre. A néphagyomány „menyasszonyvásárokat” is emlegetett, ahol roma fiatalok párt találtak maguknak.

Napjainkban: A csatkai cigánybúcsú a romák legnagyobb vallási-közösségi eseménye, amelyhez a magyarországi és határon túli közösségek is igazítják éves találkozóikat.

Vallási és közösségi jelentőség

A cigánybúcsú központi vallási üzenete a Szűz Mária-tisztelet. A csatkai búcsú 2025-ben is Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, amely a Szűzanya születésének napja. A zarándokok Mária segítségébe vetett hittel érkeznek, sokan testi vagy lelki gyógyulásért könyörögnek. A mai napig gyakori látvány, hogy a hívek palackokba töltik a forrás vizét, és hazaviszik a szent kutat azzal a reménnyel, hogy áldást hoz otthonukba.