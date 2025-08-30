augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

19°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cigánybúcsú

57 perce

Ismét a romák fővárosa lesz az apró zsákfalu, Szűz Mária és a csodatevő víz birodalma

Címkék#cigánybúcsú#történelem#roma kultúra#Csatka

Minden évben szeptember elején Csatka megtelik élettel: családok sátrakat vernek a domboldalon, tábortüzek gyúlnak, a réten énekszó és nevetés hallatszik, miközben a völgyben a kápolna előtt imádkozó hívek gyertyái világítanak. A csatkai búcsú egy különleges találkozás, ami egyszerre vallási zarándoklat és kulturális ünnep.

Bajcsy Tünde

Csatka apró, a bakonyi erdőben megbújó falucska, minden év szeptember elején a Kárpát-medencei roma hívek zarándok-fővárosává válik. A csatkai búcsú több, mint egyházi esemény: Magyarország egyik legnagyobb roma zarándoklata, a hazai cigányság legnagyobb ünnepe és országos találkozója. A búcsú egyszerre mélyen vallásos és örömteli közösségi élmény: a Kisboldogasszony ünnepéhez (Szűz Mária születésnapjához) kapcsolódó kétnapos rendezvény mágnesként vonzza a híveket – romákat és nem romákat – a Kárpát-medence minden szegletéből. Az idei csatkai cigánybúcsút, ahogy sokan nevezik, szeptember 6-7-én rendezik meg. 

A csatkai búcsú résztvevői tavaly: papi áldás, kereszt és roma zászló a közösség színes forgatagában.
A csatkai búcsú résztvevői tavaly: papi áldás, kereszt és roma zászló a közösség színes forgatagában
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A csatkai búcsú eredete és története

Csatka már a középkorban is ismert vallási helyszín volt. A hagyomány szerint az első csatkai gyógyulások a 18. században történtek, amikor a csatkai szentkút vizétől vakok és betegek nyerték vissza egészségüket. Ez a forrás tette híressé a falut, amely azóta is a remény és a gyógyulás szimbóluma.

  • 18–19. század: A híres forrás egyre több zarándokot vonzott, a vízhez csodás gyógyulások kötődtek.
  • 1862: Csöbönyei József ferences szerzetes látomása nyomán a veszprémi püspök engedélyezte a kápolna építését.
  • 1864. szeptember 8.: Kisboldogasszony napján felszentelték a kápolnát, és a kegyhely hivatalosan is zarándokhellyé vált.
  • 20. század: A búcsút a szocializmus idején sem tiltották be, tízezrek keresték fel évről évre. A néphagyomány „menyasszonyvásárokat” is emlegetett, ahol roma fiatalok párt találtak maguknak.
  • Napjainkban: A csatkai cigánybúcsú a romák legnagyobb vallási-közösségi eseménye, amelyhez a magyarországi és határon túli közösségek is igazítják éves találkozóikat.

Vallási és közösségi jelentőség

A cigánybúcsú központi vallási üzenete a Szűz Mária-tisztelet. A csatkai búcsú 2025-ben is Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, amely a Szűzanya születésének napja. A zarándokok Mária segítségébe vetett hittel érkeznek, sokan testi vagy lelki gyógyulásért könyörögnek. A mai napig gyakori látvány, hogy a hívek palackokba töltik a forrás vizét, és hazaviszik a szent kutat azzal a reménnyel, hogy áldást hoz otthonukba.

Ugyanakkor a búcsú nemcsak vallási, hanem társadalmi jelentőségű is. A zarándoklat idejére a közösség egy nagy családdá alakul: találkoznak rég nem látott rokonok, barátok, ismerősök. A nyelvi és kulturális közeg is összeköt: a határon túlról érkező romák számára is otthonos a környezet, hiszen sokan beszélnek cigány nyelven. Az esemény mindig nyitva áll a nem roma zarándokok előtt is, így a roma kultúra és a katolikus hagyomány találkozása igazi közös ünnep.

Őszi színekben pompázik Csatka december elején
A csatkai kápolna belső oltára, ahol a hívek a búcsú idején is Máriához fordulnak imáikkal.
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Hagyományok és szokások a búcsún

A csatkai búcsú két napja alatt számtalan hagyomány és jellegzetes esemény zajlik, amelyek egyaránt hordoznak szakrális és kulturális elemeket.

  • Érkezés és tábortüzek: A zarándokok már napokkal korábban megérkeznek, sokan sátrakban vagy lakókocsikban szállnak meg. Esténként fellobban a tábortűz, körülötte családok főznek, beszélgetnek, énekelnek. Ez a közösségi táborozás a roma búcsú egyik legkülönlegesebb hangulati eleme.
  • Központi helyszín és vásári hangulat: A kápolna és a szentkút körül vallási kegytárgyak, rózsafüzérek, szentképek árusai sorakoznak. A vásári forgatagban megjelennek a cigány ételek illatai is: bográcsgulyás, sült kolbász és édességek várják az érkezőket. Az ünneplőbe öltözött asszonyok és férfiak színes cigány népviseletben köszöntik egymást, ami még látványosabbá teszi az eseményt.
  • Zene és mulatság: Délután felcsendül a muzsika: a hegedű, a cimbalom és más hagyományos hangszerek megszólalásával a legjobb cigányzenészek varázsolják el a közönséget. Az autentikus cigányzene mellett modernebb dallamok is hallatszanak, és a fiatalok hamar táncra perdülnek. Nem véletlen, hogy Csatkát ilyenkor sokan „a romák fővárosának” nevezik.
  • Szentmisék és liturgia: A szombati napon több szentmisét tartanak, este 6 órakor pedig elérkezik a legfontosabb esemény, az ünnepi cigánymise. A liturgia magyarul és lovári nyelven zajlik, a hívek közösen éneklik a Mária-énekeket. Sokan kereszteltetik meg gyermeküket itt, mert hiszik, hogy a Szűzanya oltalma különösen erős ezen a helyen.
  • Éjjeli virrasztás: A mise után gyertyás körmenet és rózsafüzér-imádság következik. A kápolna előtti tér ezernyi gyertyafényben ragyog, a közös ének és ima meghitt hangulatot teremt. Ez a pillanat sokak számára a búcsú legemlékezetesebb része.
  • Vasárnapi főünnep: A záró szentmisét a veszprémi érsek celebrálja. Ez a hálaadás és a közösségi imádság alkalma, ahol a résztvevők lelkileg feltöltődve, de gyakran könnyes szemmel búcsúznak a kegyhelytől.

A csatkai búcsú tehát sokkal több, mint vallási esemény: egyszerre lelki töltekezés, kulturális találkozás és közösségi ünnep. A cigány kultúra hagyományai – a zene, a tánc, a színes népviselet és a közösen készített cigány ételek – sajátos módon fonódnak össze a mély Mária-tisztelettel. 

Sokan mondják: aki egyszer részt vesz a csatkai cigánybúcsún, minden évben visszavágyik, mert itt valóban megtapasztalható, hogyan válik egy apró falu a hit, a közösség és a hagyomány ünnepi fővárosává. Talán ez a titka annak, hogy Csatka története, legendái és a csatkai gyógyulások emlékezete ma is élő valóság – és hogy szeptember elején mindig újra megtelik élettel a Bakony egyik legkülönlegesebb helyszíne.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu