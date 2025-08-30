57 perce
Ismét a romák fővárosa lesz az apró zsákfalu, Szűz Mária és a csodatevő víz birodalma
Minden évben szeptember elején Csatka megtelik élettel: családok sátrakat vernek a domboldalon, tábortüzek gyúlnak, a réten énekszó és nevetés hallatszik, miközben a völgyben a kápolna előtt imádkozó hívek gyertyái világítanak. A csatkai búcsú egy különleges találkozás, ami egyszerre vallási zarándoklat és kulturális ünnep.
Csatka apró, a bakonyi erdőben megbújó falucska, minden év szeptember elején a Kárpát-medencei roma hívek zarándok-fővárosává válik. A csatkai búcsú több, mint egyházi esemény: Magyarország egyik legnagyobb roma zarándoklata, a hazai cigányság legnagyobb ünnepe és országos találkozója. A búcsú egyszerre mélyen vallásos és örömteli közösségi élmény: a Kisboldogasszony ünnepéhez (Szűz Mária születésnapjához) kapcsolódó kétnapos rendezvény mágnesként vonzza a híveket – romákat és nem romákat – a Kárpát-medence minden szegletéből. Az idei csatkai cigánybúcsút, ahogy sokan nevezik, szeptember 6-7-én rendezik meg.
A csatkai búcsú eredete és története
Csatka már a középkorban is ismert vallási helyszín volt. A hagyomány szerint az első csatkai gyógyulások a 18. században történtek, amikor a csatkai szentkút vizétől vakok és betegek nyerték vissza egészségüket. Ez a forrás tette híressé a falut, amely azóta is a remény és a gyógyulás szimbóluma.
- 18–19. század: A híres forrás egyre több zarándokot vonzott, a vízhez csodás gyógyulások kötődtek.
- 1862: Csöbönyei József ferences szerzetes látomása nyomán a veszprémi püspök engedélyezte a kápolna építését.
- 1864. szeptember 8.: Kisboldogasszony napján felszentelték a kápolnát, és a kegyhely hivatalosan is zarándokhellyé vált.
- 20. század: A búcsút a szocializmus idején sem tiltották be, tízezrek keresték fel évről évre. A néphagyomány „menyasszonyvásárokat” is emlegetett, ahol roma fiatalok párt találtak maguknak.
- Napjainkban: A csatkai cigánybúcsú a romák legnagyobb vallási-közösségi eseménye, amelyhez a magyarországi és határon túli közösségek is igazítják éves találkozóikat.
Vallási és közösségi jelentőség
A cigánybúcsú központi vallási üzenete a Szűz Mária-tisztelet. A csatkai búcsú 2025-ben is Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik, amely a Szűzanya születésének napja. A zarándokok Mária segítségébe vetett hittel érkeznek, sokan testi vagy lelki gyógyulásért könyörögnek. A mai napig gyakori látvány, hogy a hívek palackokba töltik a forrás vizét, és hazaviszik a szent kutat azzal a reménnyel, hogy áldást hoz otthonukba.
Ugyanakkor a búcsú nemcsak vallási, hanem társadalmi jelentőségű is. A zarándoklat idejére a közösség egy nagy családdá alakul: találkoznak rég nem látott rokonok, barátok, ismerősök. A nyelvi és kulturális közeg is összeköt: a határon túlról érkező romák számára is otthonos a környezet, hiszen sokan beszélnek cigány nyelven. Az esemény mindig nyitva áll a nem roma zarándokok előtt is, így a roma kultúra és a katolikus hagyomány találkozása igazi közös ünnep.
Hagyományok és szokások a búcsún
A csatkai búcsú két napja alatt számtalan hagyomány és jellegzetes esemény zajlik, amelyek egyaránt hordoznak szakrális és kulturális elemeket.
- Érkezés és tábortüzek: A zarándokok már napokkal korábban megérkeznek, sokan sátrakban vagy lakókocsikban szállnak meg. Esténként fellobban a tábortűz, körülötte családok főznek, beszélgetnek, énekelnek. Ez a közösségi táborozás a roma búcsú egyik legkülönlegesebb hangulati eleme.
- Központi helyszín és vásári hangulat: A kápolna és a szentkút körül vallási kegytárgyak, rózsafüzérek, szentképek árusai sorakoznak. A vásári forgatagban megjelennek a cigány ételek illatai is: bográcsgulyás, sült kolbász és édességek várják az érkezőket. Az ünneplőbe öltözött asszonyok és férfiak színes cigány népviseletben köszöntik egymást, ami még látványosabbá teszi az eseményt.
- Zene és mulatság: Délután felcsendül a muzsika: a hegedű, a cimbalom és más hagyományos hangszerek megszólalásával a legjobb cigányzenészek varázsolják el a közönséget. Az autentikus cigányzene mellett modernebb dallamok is hallatszanak, és a fiatalok hamar táncra perdülnek. Nem véletlen, hogy Csatkát ilyenkor sokan „a romák fővárosának” nevezik.
- Szentmisék és liturgia: A szombati napon több szentmisét tartanak, este 6 órakor pedig elérkezik a legfontosabb esemény, az ünnepi cigánymise. A liturgia magyarul és lovári nyelven zajlik, a hívek közösen éneklik a Mária-énekeket. Sokan kereszteltetik meg gyermeküket itt, mert hiszik, hogy a Szűzanya oltalma különösen erős ezen a helyen.
- Éjjeli virrasztás: A mise után gyertyás körmenet és rózsafüzér-imádság következik. A kápolna előtti tér ezernyi gyertyafényben ragyog, a közös ének és ima meghitt hangulatot teremt. Ez a pillanat sokak számára a búcsú legemlékezetesebb része.
- Vasárnapi főünnep: A záró szentmisét a veszprémi érsek celebrálja. Ez a hálaadás és a közösségi imádság alkalma, ahol a résztvevők lelkileg feltöltődve, de gyakran könnyes szemmel búcsúznak a kegyhelytől.
A csatkai búcsú tehát sokkal több, mint vallási esemény: egyszerre lelki töltekezés, kulturális találkozás és közösségi ünnep. A cigány kultúra hagyományai – a zene, a tánc, a színes népviselet és a közösen készített cigány ételek – sajátos módon fonódnak össze a mély Mária-tisztelettel.
Sokan mondják: aki egyszer részt vesz a csatkai cigánybúcsún, minden évben visszavágyik, mert itt valóban megtapasztalható, hogyan válik egy apró falu a hit, a közösség és a hagyomány ünnepi fővárosává. Talán ez a titka annak, hogy Csatka története, legendái és a csatkai gyógyulások emlékezete ma is élő valóság – és hogy szeptember elején mindig újra megtelik élettel a Bakony egyik legkülönlegesebb helyszíne.
