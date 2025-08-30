1 órája
Egy különleges ünnep, amelyet egyszer mindenkinek látnia kell
Őszi hétvégéken van egy apró bakonyi falu, ahol a hit, a hagyomány és a közösség különleges találkozása zajlik. Ez a sajátos kettősség teszi egyedülállóvá a Kárpát-medence egyik legnagyobb roma vallási és kulturális eseményét: a csatkai búcsút.
Szeptember első hétvégéjén ismét megtelik élettel a Bakony erdeinek mélyén megbújó Csatka. A csatkai búcsú a roma közösség legnagyobb vallási és kulturális ünnepe, amely egyszerre lelki feltöltődés, kulturális élmény és társadalmi találkozó. A különleges zarándoklaton a roma kultúra és a katolikus hit hagyományai sajátosan fonódnak össze, így a búcsú évről évre több ezer embert vonz a kegyhelyre.
A csatkai búcsú szentmiséi és lelki programok
A csatkai búcsú 2025 szeptember 6-án, szombaton indul délben nyitó szentmisével. Délután és este több szertartás zajlik, köztük 18 órakor a cigánymise, amelyet Székely János püspök mutat be. Ezt követi a szentségimádás és a gyertyafényes virrasztás, amely mindig felejthetetlen közösségi élményt ad. Vasárnap, szeptember 7-én 11 órakor tartják a főbúcsú szentmiséjét, amelyet Udvardy György érsek celebrál.
A búcsú hangulata
A csatkai cigánybúcsú sajátos hangulatát a vallásos áhítat és a közösségi ünneplés kettőssége adja. A csatkai szentkút környékén vásári forgatag várja a zarándokokat: árusok, szentképek, rózsafüzérek és a jellegzetes cigány ételek illata. A színes cigány népviselet, a tábortüzek, a családi találkozások és a zenés mulatság mind hozzátartoznak a búcsúhoz.
A délutánok a zenéről szólnak: a legjobb cigányzenészek hegedűvel, cimbalommal és más hangszerekkel hozzák el az autentikus cigányzenét, amelyet a fiatalok tánca kísér. Ez a különleges kavalkád a vallásos áhítat mellett a cigány kultúra gazdagságát is bemutatja. Nem véletlen, hogy sokan Csatkát ilyenkor a „romák fővárosának” nevezik. Részletes információk az eseményről a Facebook oldalon olvashatók.
Élő hagyomány és csodák emlékezete
A búcsú évszázados hagyományt folytat, amelyhez legendás csatkai gyógyulások is kötődnek. A zarándokok ma is visznek haza a forrás vizéből, bízva annak erejében. Aki egyszer eljön, átéli, hogy a cigánybúcsú nem csupán vallási esemény, hanem a roma búcsú közösségi élménye is.
