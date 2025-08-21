7 perce
Holnap jön a családi pótlék második része – mutatjuk a részleteket
Augusztusban kétszer kerül jóváírásra a támogatás. A szokásos havi utalás mellett a szeptemberi családi pótlékot is előre megkapják a szülők. Ez különösen az iskolakezdés idején jelenthet könnyebbséget, amikor a tanszerek, ruhák és egyéb kiadások egyszerre nehezednek a családokra.
Az iskolakezdés mindig nagy kihívás a családoknak: füzetek, tankönyvek, új ruhák és még megannyi plusz kiadás terheli a pénztárcát. Éppen ezért jó hír, hogy augusztusban kétszer is érkezik a családi pótlék, így a szülők előre megkapják a szeptemberi támogatást is. Mutatjuk, mikor utal a Magyar Államkincstár, milyen összegekre számíthatnak a családok, és mire érdemes odafigyelni a juttatás kapcsán.
A családi pótlék célja
A családi pótlék állami támogatás a gyermekes családoknak, amely gyermekenként havonta jár. Alanyi jogon jár mindenkinek, aki gyermeket nevel Magyarországon. 2025-ben az összegek nem változtak az előző évekhez képest: minden család ugyanazt a sávosan megállapított összeget kapja, mint korábban.
A családi pótlék célja elsősorban a nevelési kiadások támogatása; az iskoláskorú gyermekek után járó iskoláztatási támogatás feltétele, hogy a gyermek az adott tanévben legfeljebb 50 óra igazolatlan hiányzást tud felmutatni – ennek betartása esetén folyósítja a kincstár az ellátást, ezt átlépve a támogatás felfüggesztésre kerül.
Ki jogosult és mennyi jár
Minden Magyarországon élő gyermek után jár családi pótlék, nincs jövedelemhatár. A támogatás két részből áll: nevelési ellátás (születéstől a tankötelezetté válás évének október 31-ig) és iskoláztatási támogatás (tankötelezettség teljes időtartamára, illetve további ösztönző feltételekkel).
2025-ben változatlanul az alábbi összegeket folyósítják havonta gyermekenként (Ft-ban):
- 1 gyermek: két szülő esetén 12 200 Ft, egyedülálló esetén 13 700 Ft
- 2 gyermek: két szülő esetén gyerekenként 13 300 Ft, egyedülálló esetén 14 800 Ft
- 3 vagy több gyermek: két szülő esetén gyerekenként 16 000 Ft, egyedülálló esetén 17 000 Ft
- Tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek után két szülő 23 300 Ft, egyedülálló 25 900 Ft támogatást kap
- A családi pótlék havi összege minden hónapban utólag kerül folyósításra az ügyfél által megadott bankszámlára vagy lakcímre. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint bankszámlás utalás esetén a támogatást a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig, postai kifizetésnél legkésőbb a hónap 10. napjáig teljesítik. Banki utalás választásával a családok hamarabb megkapják a pénzt, postai kézbesítés esetén általában a megadott napot követő 2–4 munkanappal később érkezik meg az ellátás.
2025-ös kifizetési naptár – kétszeres utalás augusztusban
A Magyar Államkincstár 2025-re előre közzétette a családi pótlék utalási időpontjait. A szokásos menetrend szerint az adott hónapra járó támogatást minden hónap első munkanapján indítják, de 2025-ben a nyári hónapokra vonatkozóan különös rend lép életbe. Júliusra 2025. augusztus 4-én (hétfőn) érkezik a családi pótlék, majd augusztusra 2025. augusztus 22-én (pénteken) egy második utalás is teljesül.
Ez utóbbi valójában a szeptemberre járó összeget tartalmazza, amelyet az iskolakezdés előtti kiadások segítése érdekében előrehoztak. Ennek megfelelően szeptemberben nem lesz külön kifizetés – a szeptemberi összeg már augusztus 22-én a számlákra kerül.
Ősszel az utalások az alábbi időpontokon követik egymást: 2025. október 2., november 4., december 2. (a decemberi összeg 2026. január 6-án íródik jóvá).
Mire figyeljünk?
A Magyar Államkincstár honlapján részletes leírást találunk arról, hogy pontosan mire érdemes odafigyelni. Például a befizetés módja és annak menetei, a gyermek iskolalátogatását dokumentummal igazolni, hogy kaphasson iskolalátogatási támogatást, továbbá arra is ügyeljünk oda, hogy ha valamilyen adatváltozás történik, azonnal kezdjünk el intézkedni ez ügyben.
