Holnap jön a családi pótlék második része – mutatjuk a részleteket

Az iskolakezdés mindig nagy kihívás a családoknak: füzetek, tankönyvek, új ruhák és még megannyi plusz kiadás terheli a pénztárcát. Éppen ezért jó hír, hogy augusztusban kétszer is érkezik a családi pótlék, így a szülők előre megkapják a szeptemberi támogatást is. Mutatjuk, mikor utal a Magyar Államkincstár, milyen összegekre számíthatnak a családok, és mire érdemes odafigyelni a juttatás kapcsán.

A családi pótlék minden gyermeket nevelő család számára elérhető támogatás

Forrás: pexels.com

A családi pótlék célja

A családi pótlék állami támogatás a gyermekes családoknak, amely gyermekenként havonta jár. Alanyi jogon jár mindenkinek, aki gyermeket nevel Magyarországon. 2025-ben az összegek nem változtak az előző évekhez képest: minden család ugyanazt a sávosan megállapított összeget kapja, mint korábban.

A családi pótlék célja elsősorban a nevelési kiadások támogatása; az iskoláskorú gyermekek után járó iskoláztatási támogatás feltétele, hogy a gyermek az adott tanévben legfeljebb 50 óra igazolatlan hiányzást tud felmutatni – ennek betartása esetén folyósítja a kincstár az ellátást, ezt átlépve a támogatás felfüggesztésre kerül.

Ki jogosult és mennyi jár

Minden Magyarországon élő gyermek után jár családi pótlék, nincs jövedelemhatár. A támogatás két részből áll: nevelési ellátás (születéstől a tankötelezetté válás évének október 31-ig) és iskoláztatási támogatás (tankötelezettség teljes időtartamára, illetve további ösztönző feltételekkel).

2025-ben változatlanul az alábbi összegeket folyósítják havonta gyermekenként (Ft-ban):

1 gyermek: két szülő esetén 12 200 Ft, egyedülálló esetén 13 700 Ft

2 gyermek: két szülő esetén gyerekenként 13 300 Ft, egyedülálló esetén 14 800 Ft

3 vagy több gyermek: két szülő esetén gyerekenként 16 000 Ft, egyedülálló esetén 17 000 Ft

Tartósan beteg/súlyosan fogyatékos gyermek után két szülő 23 300 Ft, egyedülálló 25 900 Ft támogatást kap

A családi pótlék havi összege minden hónapban utólag kerül folyósításra az ügyfél által megadott bankszámlára vagy lakcímre. A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint bankszámlás utalás esetén a támogatást a tárgyhónapot követő hónap 3. munkanapjáig, postai kifizetésnél legkésőbb a hónap 10. napjáig teljesítik. Banki utalás választásával a családok hamarabb megkapják a pénzt, postai kézbesítés esetén általában a megadott napot követő 2–4 munkanappal később érkezik meg az ellátás.

2025-ös kifizetési naptár – kétszeres utalás augusztusban

A Magyar Államkincstár 2025-re előre közzétette a családi pótlék utalási időpontjait. A szokásos menetrend szerint az adott hónapra járó támogatást minden hónap első munkanapján indítják, de 2025-ben a nyári hónapokra vonatkozóan különös rend lép életbe. Júliusra 2025. augusztus 4-én (hétfőn) érkezik a családi pótlék, majd augusztusra 2025. augusztus 22-én (pénteken) egy második utalás is teljesül.