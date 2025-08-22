Egy semmi nyári megfázás több lehet, mint azt hiszed, újabb covid-hullám a láthatáron

Az elmúlt hetekben egyre több szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy ismét emelkedőben van a koronavírusos megbetegedések száma, és egy újabb covid-hullám kialakulása várható. A nyári időszakban tapasztalt, megfázáshoz hasonló tünetek például orrfolyás, köhögés vagy hőemelkedés sok esetben nem egyszerű náthát, hanem a COVID-19 újabb terjedési szakaszát jelezhetik – számolt be róla a nuus.hu.

Szeptemberben jöhet a következő covid-hullám

Forrás: MTI

Müller Cecília is óvatosságra inti az embereket, újabb covid-hullám jöhet

A legfrissebb előrejelzések szerint a mostani hullám szeptember elején tetőzhet éppen az iskolakezdés, illetve a nyaralásból való hazatérés idejére esik.

A koronavírusról Müller Cecíliával is elbeszélgettünk az MCC Feszten. Aki elmondta, hogy már a világjárvány időtartama alatt is láttuk, hogy ez egy rendkívül változékony vírus, nagyon sok variánsa alakult ki. Többek közt ez is volt az oka annak, hogy különböző hullámok követték egymást és egy kicsit mindig másképpen jelent meg a betegség klinikai formáját tekintve is. Nagyon sok gyomor-bélrendszeri tünetet is okozott a vírus. Változott a genetikai szerkezete, klinikai tüneteiben és a betegség lezajlásában is változásokat mutatott.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a covid egy olyan jellegű légúti megbetegedés okoz, mint az influenza vírus, az adenovírus, vagy az óriás sejtes vírus. De ez velünk van télen és nyáron is. Bár még változtatja a formáját, de úgy tűnik, hogy ezek már szelídebbek, nem okoznak súlyosabb megbetegedéseket.

A betegségekre fokozottan érzékenyeknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerűeknek – mint minden más kórokozó esetében – továbbra is elővigyázatosnak kell lenniük.

A teljes interjút ITT tudják tovább olvasni.