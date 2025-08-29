Cica kvíz – Mennyire ismered a cicákat?

Pontozás: Cica Guru vagy e?

✅ 10 helyes válasz: Cica Guru 🏆 – Te tényleg mindent tudsz a cicákról!

✅ 8–9 helyes válasz: Cica Rajongó 😻 – Nagyon jó vagy, de van még mit tanulnod.

✅ 6–7 helyes válasz: Cica Ismerő 🐾 – Egész jól ismered a cicákat, de néhány titkot még fedezz fel.

✅ 4–5 helyes válasz: Cica Kezdő 🐱 – Alapok mennek, de mélyebb tudás kell.

✅ 3 vagy kevesebb helyes válasz: Cica Újonc 🐾 – Még sok minden van, amit a cicákról meg kell tanulnod.