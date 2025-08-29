Cica kvíz – Mennyire ismered a cicákat?

augusztus 29., péntek

Szereted a cicákat? Teszteld most tudásodat! Válaszolj a 10 kérdéses cica kvízre, és tudd meg, mennyire ismered a macskák titkos viselkedését, szokásait és szórakoztató trükkjeit!

Varga Panna

Szereted a cicákat?  Most itt a lehetőség, hogy leteszteld, mennyire ismered a kis szőrös barátaid titkait!
Ez a 10 kérdéses kvíz segít felfedezni a macskák viselkedését, szokásait és érdekes trükkjeit.
Válaszolj, és derítsd ki, te vagy-e Cica Guru, vagy még van mit tanulnod a cicákról! 

Cica
Ő itt Mufi, vele indult a történet, a fejlesztés, ami sok cicán és gazdin segíthet
Forrás: beküldött
1.
Hány foga van egy átlagos felnőtt macskának?
2.
Mit jelent, ha a macska dorombol?
3.
Miért dörgölőzik a macska az emberhez?
4.
Mi a cica átlagos alvásideje naponta?
5.
Mit jelent, ha a macska farka függőlegesen áll, és a vége enyhén meggörbül?
6.
Mi a leggyakoribb színű macska a világon?
7.
Miért csinál a macska „kneading” mozdulatokat a tappancsával?
8.
Mit jelent, ha egy cica „csipog” vagy „csiripel”?
9.
Mi a leggyakoribb macskaeledel?
10.
Mit jelent, ha a macska hirtelen felugrik és futkározik a lakásban, látszólag ok nélkül?

Pontozás: Cica Guru vagy e?

10 helyes válasz: Cica Guru 🏆 – Te tényleg mindent tudsz a cicákról!

8–9 helyes válasz: Cica Rajongó 😻 – Nagyon jó vagy, de van még mit tanulnod.

6–7 helyes válasz: Cica Ismerő 🐾 – Egész jól ismered a cicákat, de néhány titkot még fedezz fel.

4–5 helyes válasz: Cica Kezdő 🐱 – Alapok mennek, de mélyebb tudás kell.

3 vagy kevesebb helyes válasz: Cica Újonc 🐾 – Még sok minden van, amit a cicákról meg kell tanulnod.

 

