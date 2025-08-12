Jó tudni
2 órája
Nem tudsz majd utalni és kártyával fizetni: leállások jönnek ennél a nagy banknál
Karbantartás miatt augusztusban több előre tervezett leállás jön egy nagy banknál. Az azonnali átutalás sem fog működni.
A CIB Bank a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy a karbantartásra tekintettel augusztusban több előre tervezett leállással készülnek, a pénzintézet informatikai rendszereinek karbantartása miatt. Az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.
CIB Bank-leállások augusztusban
Augusztus 14. 22:00 - Augusztus 15. 05:00 közötti időszakban
- A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető;
- Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető
- A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
Augusztus 23. 22:00 - Augusztus 24. 08:00 közötti időszakokban
- Teljes szolgáltatás-kiesés várható a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén.
- Az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetelni fog. Ezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására, beleértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is, és a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nem lesz lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása nem lesz lehetséges). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetel, a megbízások visszautasításra kerülnek.
- A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, az Ecommerce, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
- Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
- A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
