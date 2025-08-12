Nem tudsz majd utalni és kártyával fizetni: leállások jönnek ennél a nagy banknál

A CIB Bank a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy a karbantartásra tekintettel augusztusban több előre tervezett leállással készülnek, a pénzintézet informatikai rendszereinek karbantartása miatt. Az alábbi időpontokban várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek.

Cib Bank: Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek

Forrás: Shutterstock