1 órája
Mi ez a brutálcsípős gyorstészta, amiért megőrül az ország? Megkóstoltuk a Buldakot
A K(orean)-pop után itt a K(orean)-spicy: számos keleti élelmiszer üzletben lehet kapni ezt az instant tésztát. A népszerű extrém chillis ételt mi is megkóstoltuk.
Néhány éve elterjedtek a Samyang cég csipőstésztái, a Buldak brutálcsípős gyorstésztát már hazánkban is egyre többen keresik. Tatabányán és Esztergomban is lehet kapni ezt az extrém chillis tésztát.
K-spicy: a gasztronómiában is menő,ami koreai - chilli minden mennyiségben
Családunk chilli-mániás, így nyilván mindent beszerzünk, ami kicsit vagy nagyon csípős. Volt már az asztalunkon chillis csoki, extrém chillis chips és persze a Roberto Cukrászda chillis fagyijával is szemeztünk már. Emellett a különböző csípős szószok is ott figyelnek a hűtőnkben.
Néhány éve fedeztük fel a keleti árukat áruló boltokban az extrém chillis Buldak rament. Akkor még csak egy-két fajtát lehetett kapni, ám hamarosan több ízvariáció is eljutott a hazai boltok polcaira. A net népe akkor kapta fel, amikor a dél-koreai énekes, BTS Jimin élő videóban kóstolta meg a legerősebb, fekete csomagolású Buldak tésztát.
Minden menő, ami koreai
A cég honlapja szerint ez a tésztatermék a K-spicy "globális ikonja". Tulajdonképpen Dél-Korea globális kulturális térnyeréséhez tartozik a Buldak is: körülbelül két évtizede minden népszerű, ami "K", azaz korei: K-pop, K-drama, a koreai filmek, a divat. A keleti ételek közül a koreai gasztronómia is egyfajta divattá vált. A tészta a korei ízvilágot igyekszik elhozni -főleg a chillivel.
Számokban a csípősség
Az extrém csípős tésztát egyébként 2012 óta gyártja a cég és nem is levesként, hanem sti-fry-ok mintájára, azaz pirítással kell elkészíteni. Így egy tésztás egytálételt kapunk, némi fűszerrel és brutál mennyiségű chillivel.
Több különböző ízvariáció kapható, így a karbonárás, a négysajtostól kezdve a brutál erősig. Az eredetim induló termék a Scoville-skálán 4404-es erősséget kapott. De piacra dobtak több mit 8000-es és 12 ezres Scoville-est is. Ezek csípőssége körülbelül a serrano chillikhez mérhető. Tapasztalatunk szerint a chilliszósz mennyisége miatt durva a tészta erőssége.
Először leégett a szánk - most már szinte minden nap chilli van az asztalon
Elsőként a fekete, ezres erősségű tésztát próbáltuk ki néhány éve. Akkor levesként fogyasztottuk - és bemelegítésnek jól is tettük, ugyanis még is így szünetet kellett tartani két falat között. A harmadik-negyedik kanál után azonban megszokja az ember a csípősséget.
Később úgy készítettük, ahogy kell: lefőztük róla a vizet, stir-fry-ként fogyasztottuk. Itt már lassabban mentek a falatok, de ahogy kitapasztaltuk: pálcikával folyamatosan "lapátolva" megszokja az ember a csípőset.
Ízvariációk egy témára
A hazai boltokban 2-3 éve bővült a kínálat, a keleti üzletek után a Lidl polcain is megjelent ez a tészta, így ennek nyomán kóstoltuk a többit is: a négysajtosat, a lime-osat és a carbonarasat. Ezek már enyhébben csípősek (mondjuk így is kétezer felettiek a Scoville-skálán). A sajtos ízesítésüűek nem is igazán mondhatóak tradicionális koreai ételnek - ennek ellenére nálunk folyamatosan van készleten belőlük, mert némi plusz sajttal megbolondítva plusz ízorgia.
Egyénként akinek nem elég a csípősből, az külön is vehet szószt, amivel felütve bármelyik étel "buldakos" lehet.