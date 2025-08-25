Mi ez a brutálcsípős gyorstészta, amiért megőrül az ország? Megkóstoltuk a Buldakot

Néhány éve elterjedtek a Samyang cég csipőstésztái, a Buldak brutálcsípős gyorstésztát már hazánkban is egyre többen keresik. Tatabányán és Esztergomban is lehet kapni ezt az extrém chillis tésztát.

számos keleti élelmiszer üzletben lehet kapni ezt az instant tésztát. A népszerű extrém chillis ételt mi is megkóstoltuk.

Forrás: 24 Óra

K-spicy: a gasztronómiában is menő,ami koreai - chilli minden mennyiségben

Családunk chilli-mániás, így nyilván mindent beszerzünk, ami kicsit vagy nagyon csípős. Volt már az asztalunkon chillis csoki, extrém chillis chips és persze a Roberto Cukrászda chillis fagyijával is szemeztünk már. Emellett a különböző csípős szószok is ott figyelnek a hűtőnkben.

Néhány éve fedeztük fel a keleti árukat áruló boltokban az extrém chillis Buldak rament. Akkor még csak egy-két fajtát lehetett kapni, ám hamarosan több ízvariáció is eljutott a hazai boltok polcaira. A net népe akkor kapta fel, amikor a dél-koreai énekes, BTS Jimin élő videóban kóstolta meg a legerősebb, fekete csomagolású Buldak tésztát.

Minden menő, ami koreai A cég honlapja szerint ez a tésztatermék a K-spicy "globális ikonja". Tulajdonképpen Dél-Korea globális kulturális térnyeréséhez tartozik a Buldak is: körülbelül két évtizede minden népszerű, ami "K", azaz korei: K-pop, K-drama, a koreai filmek, a divat. A keleti ételek közül a koreai gasztronómia is egyfajta divattá vált. A tészta a korei ízvilágot igyekszik elhozni -főleg a chillivel.

Számokban a csípősség

Az extrém csípős tésztát egyébként 2012 óta gyártja a cég és nem is levesként, hanem sti-fry-ok mintájára, azaz pirítással kell elkészíteni. Így egy tésztás egytálételt kapunk, némi fűszerrel és brutál mennyiségű chillivel.

Több különböző ízvariáció kapható, így a karbonárás, a négysajtostól kezdve a brutál erősig. Az eredetim induló termék a Scoville-skálán 4404-es erősséget kapott. De piacra dobtak több mit 8000-es és 12 ezres Scoville-est is. Ezek csípőssége körülbelül a serrano chillikhez mérhető. Tapasztalatunk szerint a chilliszósz mennyisége miatt durva a tészta erőssége.

Először leégett a szánk - most már szinte minden nap chilli van az asztalon

Elsőként a fekete, ezres erősségű tésztát próbáltuk ki néhány éve. Akkor levesként fogyasztottuk - és bemelegítésnek jól is tettük, ugyanis még is így szünetet kellett tartani két falat között. A harmadik-negyedik kanál után azonban megszokja az ember a csípősséget.