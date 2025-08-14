augusztus 14., csütörtök

Közlekedés

2 órája

Komáromi BYD buszokat vásárol Kaposvár városa

#Komárom#BYD Hungary#busz#beruházás#Kaposvár

Kaposváron nagy dobásra készülnek – milliárdos szerződést kötöttek, ami átírhatja a város közlekedését. Egy éven belül teljesen új BYD járművek jelenhetnek meg a somogyi vármegyeszékhely útjain.

Kemma.hu

Kaposvár hamarosan teljesen új, környezetbarát autóbuszokkal frissíti járműparkját: a város 2,82 milliárd forint értékben vásárol 13, teljesen elektromos BYD buszt. A járműveket a kínai gyártó komáromi üzeme készíti, a beszerzés az Európai Unió társfinanszírozásával, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

BYD buszok érkeznek Kaposvárra a komáromi akkumulátorgyárból.
A BYD eBusz B12 villanybusza, amely hamarosan megtölti Kaposvár utcáit
Forrás: magyarbusz.info

Kaposvár is bővül a BYD termékeivel

A július 30-án aláírt szerződés értelmében tíz darab, padlóba integrált akkumulátorokkal szerelt BYD B12 szólóbusz és három darab, 18,75 méter hosszú BYD B19 csuklós busz érkezik Kaposvárra. A szóló változat nettó 183,6 millió, a csuklós 274,3 millió forintba kerül darabonként. A BYD a járművekre 8 év általános, valamint 15 év vázszerkezeti és akkumulátor-garanciát vállal.

A BYD május végén nyerte el a város közbeszerzését, több mint 20 százalékkal kedvezőbb és műszakilag is előnyösebb ajánlatával megelőzve az MAN hazai képviseletét. A város opcióként további három szóló és egy csuklós jármű lehívásáról is dönthet 2027-ig.

A BYD elektromos buszok a komáromi gyárból egyre elterjedtebbek az országban
Forrás: iho.hu

A 13 BYD és a két, korábban megrendelt MAN elektromos busz üzemeltetéséhez 15 töltőberendezést is beszereznek, ennek közbeszerzése jelenleg bírálati szakaszban van. A most megrendelt járművek 12 hónapon belül forgalomba állhatnak Kaposvár utcáin – ezzel a város a hazai elektromos buszpiac egyik élmezőnyébe kerülhet.

További részletek a magyarbusz.info oldalán olvashatók.

 

 

