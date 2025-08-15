„Bezárta a buszajtót, nem engedett leszállni” – Megalázó helyzetbe hozta az utasát egy tatabányai buszsofőr

Horváth Hajnalka sosem gondolta volna, hogy egy egyszerű, jótékonysági szándékból tett gesztus ekkora megaláztatással végződik. A szombathelyi nő egy rászoruló család kislányának szeretett volna iskolatáskát eljuttatni, végül azonban egy tatabányai buszsofőr „bosszújának” célpontjává vált.

Ez az az iskolatáska, amit Hajnalka el szeretett volna juttatni a családhoz a buszsofőr által

Forrás: Facebook

Egy egyszerű kérést utasított el a buszsofőr

A történet egyszerűen indult:

Hajnalka felajánlotta, hogy térítésmentesen elküld egy jó állapotú iskolatáskát egy négygyermekes, albérletben élő édesanyának.

Kiderült, hogy a család Pápán él, ezért Hajnalka úgy döntött, megpróbálja busszal elküldeni a csomagot – ahogy mások is tanácsolták neki.

Megkérdezte a sofőrt, elvinné-e a csomagot.

A buszsofőr a szabályokra hivatkozva határozottan nemet mondott: kísérő nélkül nem vihet csomagot.

Hajnalka tudomásul vette a választ, és leszállt a buszról.

Ekkor jött az ötlet: mi lenne, ha az utasok között keresne segítőt. Visszalépett a buszra, bocsánatot kért a sofőrtől, és megkérdezte, van-e valaki, aki Pápán száll le. Egy hölgy azonnal jelezte, hogy szívesen elviszi a táskát. Telefonszámot cseréltek, hogy értesíthesse a megérkezésről – ám ekkor történt valami, amire Hajnalka a mai napig nem talál magyarázatot.

A megszégyenítés tetőfoka

„Egyszer csak becsukta az ajtót. Mondtam neki, legyen szíves, nyissa ki. Nem tette. Másodszor sem. Harmadszorra pedig egyszerűen elindult a busszal. Tudta, hogy nem akarok utazni, mégis szándékosan a buszon tartott” – idézte fel.

A nő pánikba esett. Nála volt a kocsikulcs, így párja nem tudott utánamenni. Arra is gondolt: mi lett volna, ha a kilencéves kislánya – aki végül nem tartott vele – egyedül marad a forró autóban, a parkolóban? „Ha ő ott marad, és nem lát se engem, se a buszt… belegondolni is borzalmas. Ez a gondolat a mai napig összeszorítja a torkomat” - mondta elcsukló hangon Hajnalka.

A busz végül a vasútállomáson állt meg. Az első ajtót ekkor sem nyitotta ki a sofőr, mondván, az csak felszállásra van. Hajnalka félt hátramenni, nehogy bosszúból ott se engedje le. Végül az utasok szóltak neki, hogy a hátsó ajtó nyitva van. Onnan tudott leszállni, majd taxival tért vissza a pályaudvarra – 2300 forintért.