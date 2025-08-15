2 órája
„Bezárta a buszajtót, nem engedett leszállni” – Megalázó helyzetbe hozta az utasát egy tatabányai buszsofőr
Egy szívből jövő jótékonysági gesztus vezetett oda, hogy Horváth Hajnalka élete egyik legmegalázóbb élményét élje át. A buszsofőr akarata ellenére a buszon tartotta, miután a nő egy rászoruló kislánynak próbált iskolatáskát eljuttatni. Az ügy rendőrségi feljelentéssel folytatódott, és országos felháborodást váltott ki.
Horváth Hajnalka sosem gondolta volna, hogy egy egyszerű, jótékonysági szándékból tett gesztus ekkora megaláztatással végződik. A szombathelyi nő egy rászoruló család kislányának szeretett volna iskolatáskát eljuttatni, végül azonban egy tatabányai buszsofőr „bosszújának” célpontjává vált.
Egy egyszerű kérést utasított el a buszsofőr
A történet egyszerűen indult:
- Hajnalka felajánlotta, hogy térítésmentesen elküld egy jó állapotú iskolatáskát egy négygyermekes, albérletben élő édesanyának.
- Kiderült, hogy a család Pápán él, ezért Hajnalka úgy döntött, megpróbálja busszal elküldeni a csomagot – ahogy mások is tanácsolták neki.
- Megkérdezte a sofőrt, elvinné-e a csomagot.
- A buszsofőr a szabályokra hivatkozva határozottan nemet mondott: kísérő nélkül nem vihet csomagot.
- Hajnalka tudomásul vette a választ, és leszállt a buszról.
Ekkor jött az ötlet: mi lenne, ha az utasok között keresne segítőt. Visszalépett a buszra, bocsánatot kért a sofőrtől, és megkérdezte, van-e valaki, aki Pápán száll le. Egy hölgy azonnal jelezte, hogy szívesen elviszi a táskát. Telefonszámot cseréltek, hogy értesíthesse a megérkezésről – ám ekkor történt valami, amire Hajnalka a mai napig nem talál magyarázatot.
A megszégyenítés tetőfoka
„Egyszer csak becsukta az ajtót. Mondtam neki, legyen szíves, nyissa ki. Nem tette. Másodszor sem. Harmadszorra pedig egyszerűen elindult a busszal. Tudta, hogy nem akarok utazni, mégis szándékosan a buszon tartott” – idézte fel.
A nő pánikba esett. Nála volt a kocsikulcs, így párja nem tudott utánamenni. Arra is gondolt: mi lett volna, ha a kilencéves kislánya – aki végül nem tartott vele – egyedül marad a forró autóban, a parkolóban? „Ha ő ott marad, és nem lát se engem, se a buszt… belegondolni is borzalmas. Ez a gondolat a mai napig összeszorítja a torkomat” - mondta elcsukló hangon Hajnalka.
A busz végül a vasútállomáson állt meg. Az első ajtót ekkor sem nyitotta ki a sofőr, mondván, az csak felszállásra van. Hajnalka félt hátramenni, nehogy bosszúból ott se engedje le. Végül az utasok szóltak neki, hogy a hátsó ajtó nyitva van. Onnan tudott leszállni, majd taxival tért vissza a pályaudvarra – 2300 forintért.
Rendőrségi feljelentés
Az eset után rendőrségi feljelentést tett, szabadságkorlátozás gyanújával. „A rendőr is azt mondta, jogos a feljelentés. Ez nem történhet meg senkivel. Nem vagyok rosszindulatú, nem kívánok neki semmi rosszat, de legalább egy bocsánatkérést várnék, és hogy elmondja, miért tette ezt.”
A történet a közösségi médiában futótűzként terjedt: több mint 13 ezer megosztás, számtalan támogató üzenet érkezett. Hajnalka azt mondja, ez adott erőt, hogy végigvigye az ügyet – nem csak magáért, hanem mindenkiért, aki valaha méltatlan bánásmódban részesült.
A busztársaság hivatalos reakciója szerint a sofőr szabályosan járt el a csomagszállítás megtagadásakor, de a történet lényege nem ez. „Nem a csomagról szól az ügy, hanem arról, hogy egy utast akarata ellenére a buszon tartottak. Ez emberileg elfogadhatatlan” – fogalmazott Hajnalka.
Az emberiségbe vetett hit
A nő később azt is megtudta, hogy a sofőr ellen korábban is érkezett panasz: egyszer egy mozgássérült kislányt nem engedett felszállni a buszra segédeszközével együtt, magára hagyva őt és édesanyját.
„Nem lehet mindig homokba dugni a fejünket. Tudom, vannak nagyobb problémák is, de a kicsikből lesznek a nagyok. Ha senki nem szólal meg, semmi nem változik” – mondta eltökélten.
Az iskolatáska végül célba ért: a segítőkész utas átadta a rászoruló családnak, és telefonon jelezte Hajnalkának, hogy minden rendben volt. „Legalább ennek nagyon örültem, mert tudtam, hogy a kislány megkapta, amire szüksége van” – mondta.
Most már csak a rendőrségi vizsgálat eredményére vár. Bízva abban, hogy nem ő húzza a rövidebbet, és hogy az ügy egyszer s mindenkorra lezárja ezt a számára mélyen megalázó fejezetet.