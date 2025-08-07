Brad Pitt könnyeivel küszködve búcsúzik az édesanyjától, Jane Ettától

Brad Pitt gyászol: a világsztár édesanyja, Jane Etta, 84 éves korában meghalt. A halálhírt az unokája, Sydney jelentette be egy Instagram-posztban, amelyben megható sorokkal búcsúzott a nagymamájától. A bejegyzés szerint Jane Etta különleges szerepet játszott az unokái életében, szeretete határtalan volt – írta meg a Borsonline.

Brad Pitt édesanyja, Jane Etta 84 éves korában halt meg – a család közösségi posztban búcsúzott tőle.

Forrás: hvg.hu

Brad Pitt unokahúga megható szavakkal búcsúzott Jane Ettától

Sydney úgy írta le nagymamáját, mint aki megtanította neki, hogyan legyen erős, hogyan találjon örömöt az apró dolgokban, és hogyan alkosson. A posztjában így fogalmazott:

„Drága Nagyi, Jane Etta, még nem álltunk készen arra, hogy elmenj, de a tudat, hogy most már szabadon énekelhetsz, táncolhatsz és festhetsz újra, egy kicsit enyhíti a fájdalmat.”

A család beszámolói szerint Jane rendkívül törődő, szívélyes ember volt, aki minden tanév előtt összes unokájával eltöltött egy-egy „különleges napot”, amelyen mindig az unoka kívánságai voltak az elsők. Sydney például úgy emlékezett vissza: ezek a napok banános jégkrémmel kezdődtek, társasjátékozással és kézműveskedéssel folytatódtak, majd minden vidámparki játékot kipróbáltak.

Sydney zárásként azt írta: nem tudja, hogyan fog élni nagymamája nélkül, mert Jane maga volt a szeretet.