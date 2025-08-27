Boszorkányok, átkok és Strainger Things hangulat a Bezár-lakban

Jómagam csak részleteket láttam a Netflix népszerű sorozatából, a Stranger Thingsből, mégis egyből a filmben éreztem magam, amint beléptem az észak-komáromi Bezár-lak escape room első helyiségébe. Az elátkozott nyaklánc pedig a boszorkányok világába repített.

Itt nem is a kiszabadulás a lényeg, hanem a nyaklánc megtalálása és az átok megtörése.

Forrás: Szinak Evelyn

Veszprémi Čulák Nikolett a Bezár-lak megálmodója elmondta, ő maga is nagy szabadulószoba-rajongó, ahol csak lehet kipróbálta már az ilyen jellegű játékokat, és kíváncsi lett, milyen a másik oldalon állni. „Tavaly októberen fogtunk hozzá a Hawkins csapdájából kialakításának, és azt hittem, hogy pikk-pakk menni fog a megalkotása, mert egy kreatív személyiség vagyok. Tudtam, hogy mit akarok, de bizony voltak olyan feladványok, amelyek megoldásán napokig gondolkodtam. A szobákat a mai napig fejlesztem, tehát azok, akik például a januári nyitáskor jártak nálunk, ugyanazzal a technikával már nem tudnának kijutni.”

A cél Will kiszabadítása, de nem kell ismerni hozzá a sorozatot.

Forrás: Szinak Evelyn

Amikor a Hawkins csapdájában megszületett, még Budapesten sem volt Strainger Things tematikájú szabadulószoba. Ez a játék három szobából áll, a lényeg pedig Will kiszabadítása, aki elég furcsa körülmények között tűnt el, megeshet, hogy egy másik világban ragadt. Annak sincs azonban félnivalója, aki nem látta a sorozatot, a megoldás kulcsa ugyanis nem a képernyőn látottakban rejlik.

„Az elátkozott nyaklánc ötlete a játékosoktól származik. Mindig megkérdeztem tőlük, hogy érezték magukat, milyen szobából szabadulnának szívesen, és a legtöbben a varázslatos-boszorkányos világot említették. A történet szerint egy eldugott erdő mélyén két boszorkány élt, azonban az egyikük szíve elsötétedett. A jólelkű testvér védelmezni akarta a világot, a másik viszont hatalomra szomjazott. A gonosz boszorkány megalkotott egy nyakláncot, ami eltűnt. Az a feladat, hogy a játékosok megtalálják ezt a láncot és megtörjék az átkát. Mindkét játék során szükség van a kreativitásra, a logikus gondolkodásra, ám míg az egyik esetében nem érdemes túlgondolni a megoldásokat, a másik esetében pontosan az a lényeg, hogy túlgondoljuk.”

A boszorkányos világot a játékosok kérték.

Forrás: Szinak Evelyn

Mindkét játék 8 pluszos, 14 év felett pedig szülői felügyelet nélkül is játszható. Nikoletta kiemelte, hogy egyik szoba ajtaja sincs zárva, így ha valaki nem érzi jól magát, bármikor kijöhet. Arra ügyeltek, hogy ne legyen félelmetes és ijesztő a bent tartózkodás. A Bezár-lak weboldalán és közösségi oldalán érdemes előre időpontot foglalni, amennyiben valaki játszani szeretne.