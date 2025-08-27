1 órája
Boszorkányok, átkok és Strainger Things hangulat a Bezár-lakban
Az izgalom fokozódik, az élmény pedig garantált – szól a Bezár-lak szabadulószoba mottója. Jelenleg Hawkins csapdájából menekülhetsz vagy Az elátkozott nyaklánc átkát törheted meg, októberben pedig a legbátrabbakat várják egy 16 pluszos halloweeni szabadulásra.
Jómagam csak részleteket láttam a Netflix népszerű sorozatából, a Stranger Thingsből, mégis egyből a filmben éreztem magam, amint beléptem az észak-komáromi Bezár-lak escape room első helyiségébe. Az elátkozott nyaklánc pedig a boszorkányok világába repített.
Veszprémi Čulák Nikolett a Bezár-lak megálmodója elmondta, ő maga is nagy szabadulószoba-rajongó, ahol csak lehet kipróbálta már az ilyen jellegű játékokat, és kíváncsi lett, milyen a másik oldalon állni. „Tavaly októberen fogtunk hozzá a Hawkins csapdájából kialakításának, és azt hittem, hogy pikk-pakk menni fog a megalkotása, mert egy kreatív személyiség vagyok. Tudtam, hogy mit akarok, de bizony voltak olyan feladványok, amelyek megoldásán napokig gondolkodtam. A szobákat a mai napig fejlesztem, tehát azok, akik például a januári nyitáskor jártak nálunk, ugyanazzal a technikával már nem tudnának kijutni.”
Amikor a Hawkins csapdájában megszületett, még Budapesten sem volt Strainger Things tematikájú szabadulószoba. Ez a játék három szobából áll, a lényeg pedig Will kiszabadítása, aki elég furcsa körülmények között tűnt el, megeshet, hogy egy másik világban ragadt. Annak sincs azonban félnivalója, aki nem látta a sorozatot, a megoldás kulcsa ugyanis nem a képernyőn látottakban rejlik.
„Az elátkozott nyaklánc ötlete a játékosoktól származik. Mindig megkérdeztem tőlük, hogy érezték magukat, milyen szobából szabadulnának szívesen, és a legtöbben a varázslatos-boszorkányos világot említették. A történet szerint egy eldugott erdő mélyén két boszorkány élt, azonban az egyikük szíve elsötétedett. A jólelkű testvér védelmezni akarta a világot, a másik viszont hatalomra szomjazott. A gonosz boszorkány megalkotott egy nyakláncot, ami eltűnt. Az a feladat, hogy a játékosok megtalálják ezt a láncot és megtörjék az átkát. Mindkét játék során szükség van a kreativitásra, a logikus gondolkodásra, ám míg az egyik esetében nem érdemes túlgondolni a megoldásokat, a másik esetében pontosan az a lényeg, hogy túlgondoljuk.”
Mindkét játék 8 pluszos, 14 év felett pedig szülői felügyelet nélkül is játszható. Nikoletta kiemelte, hogy egyik szoba ajtaja sincs zárva, így ha valaki nem érzi jól magát, bármikor kijöhet. Arra ügyeltek, hogy ne legyen félelmetes és ijesztő a bent tartózkodás. A Bezár-lak weboldalán és közösségi oldalán érdemes előre időpontot foglalni, amennyiben valaki játszani szeretne.
„Mindkét szobánk nagyon kedvelt, ráadásul hamarosan kijön a Strainger Things ötödik évada, ami ad egy újabb lendületet. Azonban már tervezzük a harmadik helyiséget. Szerencsére itt az Európa-udvarban kiválóak a lehetőségek a bővítésre. Ennek a tematikáját is a játékosok kérték, egyelőre annyit árulok el róla, hogy 18 év felettieknek ajánljuk. Jelenleg dolgozunk rajta, a terveink szerint a jövő évtől lehet majd szabadulni belőle.”
Októberben pedig a legbátrabbakat várják a Bezár-lakban egy igazán izgalmas halloweeni szabadulásra, ez különálló a most játszható szobáktól és valódi borzongást ígér.