1 órája
Óriási Bosch-akció indult, és erre már augusztus 20-án lecsaphatnak a kertbarátok
A kertgondozás sosem volt ilyen egyszerű és pénztárcabarát. A Bosch kerti gépei most jelentős kedvezménnyel érhetők el a Praktikerben, így a fűnyírás és a sövényápolás gyorsabbá és kényelmesebbé válhat.
Olyan ajánlattal találkozhatnak a vásárlók, mely nemcsak megkönnyíti a kert gondozását, hanem hosszú távon időt és energiát is spórol. A Praktiker legújabb akciója a Bosch népszerű kerti gépeire vonatkozik, amelyek most jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg. Aki eddig halogatta a fűnyíró vagy sövényvágó beszerzését, annak most érdemes lecsapnia.
Bosch kerti gépek a Praktiker akciójában
A Praktiker aktuális kiárusítása több Bosch kerti gépet is kedvező áron kínál:
- Bosch ARM 3200 elektromos fűnyíró (31 literes fűgyűjtővel) Clubkártyával most 39 990 Ft/db, az eredeti 59 990 Ft helyett.
- Bosch ARM 34 elektromos fűnyíró (40 literes gyűjtővel) 69 990 Ft, ami 103 990 Ft helyett több mint 30 ezer forintos megtakarítást jelent.
- Bosch EasyHedgeCut 18-45 akkumulátoros sövényvágó (akkuval és töltővel) 39 990 Ft/db, a korábbi 56 990 Ft helyett.
Ezek az árak különösen vonzóak azok számára, akik megbízható, könnyen kezelhető gépeket keresnek a ház körüli munkákhoz.
Mit érdemes tudni a Bosch kerti gépekről?
A Bosch évtizedek óta a megbízhatóság és minőség szinonimája, kerti szerszámai pedig a háztulajdonosok kedvencei:
- Időtakarékos megoldás: gyors és hatékony fűnyírás, tiszta vágás, kevesebb bosszúság a kertben.
- Környezetbarátabb működés: elektromos és akkus megoldások, amelyek csökkentik a benzines gépek zaját és károsanyag-kibocsátását.
- Gazdaságos: a mostani akció keretében több tízezer forintot lehet spórolni egy-egy gépen.
- Kényelmes használat: kompakt kialakítás, egyszerű beállítás, könnyű szállíthatóság.
- Sokoldalú kínálat: a fűnyíróktól a sövényvágókig többféle eszköz közül választhatunk, amelyek lefedik a leggyakoribb kertápolási feladatokat.
Miért most érdemes beszerezni?
A Praktiker akciója nemcsak azoknak szól, akik éppen új gépet keresnek, hanem azoknak is, akik régóta halogatják a meglévő eszközök cseréjét. A jelentős árengedmények révén a vásárlók egyszerre tehetnek szert megbízható Bosch minőségre, miközben pénzt is megtakarítanak.
A modern elektromos kerti gépek hozzájárulnak a fenntarthatóbb életmódhoz is: kevesebb zajjal és károsanyaggal működnek, miközben könnyebbé teszik a hétköznapi kertgondozást.