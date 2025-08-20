Óriási Bosch-akció indult, és erre már augusztus 20-án lecsaphatnak a kertbarátok

Olyan ajánlattal találkozhatnak a vásárlók, mely nemcsak megkönnyíti a kert gondozását, hanem hosszú távon időt és energiát is spórol. A Praktiker legújabb akciója a Bosch népszerű kerti gépeire vonatkozik, amelyek most jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg. Aki eddig halogatta a fűnyíró vagy sövényvágó beszerzését, annak most érdemes lecsapnia.

A Bosch fűnyírókkal a kertápolás egyszerűbbé és gyorsabbá válik – most kedvező áron a Praktikerben

Forrás: pexel.com

Bosch kerti gépek a Praktiker akciójában

A Praktiker aktuális kiárusítása több Bosch kerti gépet is kedvező áron kínál:

Bosch ARM 3200 elektromos fűnyíró (31 literes fűgyűjtővel) Clubkártyával most 39 990 Ft/db, az eredeti 59 990 Ft helyett.

Bosch ARM 34 elektromos fűnyíró (40 literes gyűjtővel) 69 990 Ft, ami 103 990 Ft helyett több mint 30 ezer forintos megtakarítást jelent.

Bosch EasyHedgeCut 18-45 akkumulátoros sövényvágó (akkuval és töltővel) 39 990 Ft/db, a korábbi 56 990 Ft helyett.

Ezek az árak különösen vonzóak azok számára, akik megbízható, könnyen kezelhető gépeket keresnek a ház körüli munkákhoz.

Bosch ARM 34 elektromos fűnyíró a Praktikerben - most akár 30 000 forintos kedvezménnyel

Mit érdemes tudni a Bosch kerti gépekről?

A Bosch évtizedek óta a megbízhatóság és minőség szinonimája, kerti szerszámai pedig a háztulajdonosok kedvencei:

Időtakarékos megoldás: gyors és hatékony fűnyírás, tiszta vágás, kevesebb bosszúság a kertben.

Környezetbarátabb működés: elektromos és akkus megoldások, amelyek csökkentik a benzines gépek zaját és károsanyag-kibocsátását.

Gazdaságos: a mostani akció keretében több tízezer forintot lehet spórolni egy-egy gépen.

Kényelmes használat: kompakt kialakítás, egyszerű beállítás, könnyű szállíthatóság.

Sokoldalú kínálat: a fűnyíróktól a sövényvágókig többféle eszköz közül választhatunk, amelyek lefedik a leggyakoribb kertápolási feladatokat.

Miért most érdemes beszerezni?

A Praktiker akciója nemcsak azoknak szól, akik éppen új gépet keresnek, hanem azoknak is, akik régóta halogatják a meglévő eszközök cseréjét. A jelentős árengedmények révén a vásárlók egyszerre tehetnek szert megbízható Bosch minőségre, miközben pénzt is megtakarítanak.

A modern elektromos kerti gépek hozzájárulnak a fenntarthatóbb életmódhoz is: kevesebb zajjal és károsanyaggal működnek, miközben könnyebbé teszik a hétköznapi kertgondozást.