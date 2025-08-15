Bor, zene, jó társaság – újra itt a Komáromi Borkorzó!

A nyár lezárásaként, de az őszi programok egyik legszínesebb nyitányaként idén is megrendezik a Komáromi Borkorzót, amely szeptember 12. és 14. között várja a látogatókat a belváros szívében. A háromnapos rendezvény a bor és a gasztronómia szerelmeseinek, valamint a jó hangulatú, élőzenés programok kedvelőinek kínál felejthetetlen élményt.

A Komáromi Borkorzó a város szívében kerül megrendezésre

Forrás: sziakomarom.sk

A Komáromi Borkorzó minden évben felpezsdíti a város életét

A fesztivál ideje alatt a látogatók válogatott borászatok kínálatából kóstolhatják meg a legfinomabb nedűket, mellé pedig helyi és országos kiállítók gasztronómiai különlegességei is terítékre kerülnek. A finom ízek mellé minden nap élő koncertek gondoskodnak a hangulatról: fellép többek között Szvrcsek Anita, Karmen Pál-Baláž, Sipos F. Tamás és az Exotic, valamint Maroš Bango & Viera Kotvasová is. A rendezvényen DJ Ricardo és DJ Matt pörgeti majd a lemezeket, így a zenei élmény a legkülönfélébb stílusok kedvelőinek is kedvez. Az eseményről ezen a Facebook oldalon tájékozódhatok.

A belépés a rendezvényre ingyenes, így a szervezők sok szeretettel várnak mindenkit, aki egy koccintással, jó zenével és kiváló társasággal szeretné tölteni ezt a szeptemberi hétvégét.