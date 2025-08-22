A legszebb üzenetek - Dr. Kovács Antalnak özönlenek a gratulációk

Mint írtuk, a Magyar Államalapítás Ünnepe alkalmából tüntették ki Tatabánya szeretett Kovács doktorát, aki immár hat évtizede, hogy az egészségügy szolgálatában áll. Az olvasóink sem mentek el szó nélkül a kitüntetés mellett, kommentek sokasága érkezett cikkünkre. Dr. Kovács Antal bőrgyógyász főorvos a tatabányai kórházban dolgozik.

Dr. Kovács Antal bőrgyógyász és BM-díjazottak évtizedek fáradhatatlan munkájáért kaptak elismerést Tatabányában.

Forrás: Szent Borbála Kórház/Tatabánya

A bőrgyógyász sikerének örülnek a tatabányaiak

Dr. Kovács Antal közel 50 éve a Szent Borbála kórház orvosa, a Bőrgyógyászati Szakrendelő főorvosa, akit bizony - ahogy az a kommentekből is kiderült - nagyon szeretnek, és elismernek a tatabányaiak.

Ritka ajándék az életben, hogy olyan orvos vigyáz ránk, aki nemcsak a gyógyításban, hanem az emberségben és a becsületben is példát mutat.

– megható hozzászólást írt valaki.

Hát igen....Ő még az egészségügy fénykorából való igazi lelkiismeretes orvos!A lehető legjobb egészséget kívánjuk és gratulálunk neki!

– egy másik kommentelő is méltatta a doktor tudását.

Szívből gratulálok főorvos úr!

– írta örömtelien egy olvasónk.

Ez a megtisztelő elismerés méltó visszajelzés mindarra az emberségre, szakmai tudásra és hivatástudatra, amely nap mint nap árad a munkájából.

– a több száz jókívánság egyike.

Jó azt látni és hallani, hogy olyan EMBERT, ORVOST tüntettek ki, aki igazán megérdemli!

– gratuláció gratuláció hátán a kommentekben.

Sok embernek adott és ad reményt az egészsége megőrzéséhez! Önnek is Jó egészséget Kívánunk!

– írta az egyik hozzászóló.

Dr. Kovács Antal több mint hat évtizede dolgozik orvosként, majd' ötven éve a Szent Borbála Kórház oszlopos tagja. Pályafutása 1956-ban kezdődött, amikor külön engedéllyel kezdhette meg tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, azóta folyamatosan gyógyít.

Érdekesség, hogy bizony nem kezdődött zökkenőmentesen a pályája: egyetemi évei alatt elájult a boncteremben biológia órán.