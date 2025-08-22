2 órája
A legszebb üzenetek - Dr. Kovács Antalnak özönlenek a gratulációk
Csaknem 50 éve a Szent Borbála Kórház orvosa, de senki sem gondolta volna, hogy így is el lehet kezdeni az orvosi pályát. Dr. Kovács Antal bőrgyógyász kitüntetésére rengeteg komment érkezett, a tatabányaiak szerint megérdemelte az elismerést az orvos.
Mint írtuk, a Magyar Államalapítás Ünnepe alkalmából tüntették ki Tatabánya szeretett Kovács doktorát, aki immár hat évtizede, hogy az egészségügy szolgálatában áll. Az olvasóink sem mentek el szó nélkül a kitüntetés mellett, kommentek sokasága érkezett cikkünkre. Dr. Kovács Antal bőrgyógyász főorvos a tatabányai kórházban dolgozik.
A bőrgyógyász sikerének örülnek a tatabányaiak
Dr. Kovács Antal közel 50 éve a Szent Borbála kórház orvosa, a Bőrgyógyászati Szakrendelő főorvosa, akit bizony - ahogy az a kommentekből is kiderült - nagyon szeretnek, és elismernek a tatabányaiak.
Ritka ajándék az életben, hogy olyan orvos vigyáz ránk, aki nemcsak a gyógyításban, hanem az emberségben és a becsületben is példát mutat.
– megható hozzászólást írt valaki.
Hát igen....Ő még az egészségügy fénykorából való igazi lelkiismeretes orvos!A lehető legjobb egészséget kívánjuk és gratulálunk neki!
– egy másik kommentelő is méltatta a doktor tudását.
Szívből gratulálok főorvos úr!
– írta örömtelien egy olvasónk.
Ez a megtisztelő elismerés méltó visszajelzés mindarra az emberségre, szakmai tudásra és hivatástudatra, amely nap mint nap árad a munkájából.
– a több száz jókívánság egyike.
Jó azt látni és hallani, hogy olyan EMBERT, ORVOST tüntettek ki, aki igazán megérdemli!
– gratuláció gratuláció hátán a kommentekben.
Sok embernek adott és ad reményt az egészsége megőrzéséhez! Önnek is Jó egészséget Kívánunk!
– írta az egyik hozzászóló.
Dr. Kovács Antal több mint hat évtizede dolgozik orvosként, majd' ötven éve a Szent Borbála Kórház oszlopos tagja. Pályafutása 1956-ban kezdődött, amikor külön engedéllyel kezdhette meg tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, azóta folyamatosan gyógyít.
Érdekesség, hogy bizony nem kezdődött zökkenőmentesen a pályája: egyetemi évei alatt elájult a boncteremben biológia órán.
