augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz!

1 órája

Border Collie kvíz – Teszteld a tudásod!

Címkék#agility#Border Collie#kvíz#kutya#juh

A Border Collie nem véletlenül vált a világ egyik legismertebb és legintelligensebb kutyafajtájává. Terelőképessége, esze és mozgásigénye legendás. Most kiderítheted, mennyire ismered ezt a különleges fajtát – válaszolj a 10 kérdésre, és próbáld ki magad a kvízben!

Varga Panna

A kutyabarátok körében a Border Collie igazi ikon. Nemcsak szépsége és energikussága miatt, hanem azért is, mert a kutyafajták rangsorában az egyik legokosabbként tartják számon. Ősi feladata a juhok terelése volt, ma pedig a sportok, az agility és a családi élet lelkes résztvevője. De vajon mennyire ismered ezt a különleges fajtát? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy képben a Border Collie világával!

Border Collie
Border Collie
Forrás: https://www.infozona.com.ar/
1.
1. Melyik országban alakult ki a Border Collie fajta?
2.
2. Mi volt eredetileg a Border Collie fő feladata?
3.
3. Hány színváltozatban fordulhat elő a Border Collie?
4.
4. Igaz vagy hamis: A Border Collie az egyik legintelligensebb kutyafajta a világon.
5.
5. Melyik állat terelésére használták leggyakrabban a Border Collie-t?
6.
6. Mennyi a Border Collie átlagos élettartama?
7.
7. Milyen mozgásigénye van egy Border Collie-nak?
8.
8. Mi jellemző a Border Collie szemére, amivel a jószágot tereli?
9.
9. Melyik kutyás sportban szerepelnek kiemelkedően a Border Collie-k?
10.
10. Miért nem ajánlják kezdő gazdáknak a Border Collie-t?

Pontozás: Border Collie guru vagy e?

 Számold össze, hány helyes válaszod lett a 10 kérdésből, és nézd meg az eredményt!

 0–3 pont: „Kezdő kutyabarát”

Még csak most ismerkedsz a Border Collie-val. Semmi gond, hiszen most már tudsz pár érdekességet, amit eddig nem ismertél!

 4–6 pont: „Haladó kutyabarát”

Szép teljesítmény! Már elég sok mindent tudsz a Border Collie-ról, de még van mit tanulni erről a rendkívül okos fajtáról.

 7–9 pont: „Border Collie rajongó”

Nagyon ügyes vagy! Rengeteget tudsz erről a különleges fajtáról, és valószínűleg nem csak a könyvekből, hanem élőben is találkoztál már velük.

 10 pont: „Igazi Border Collie szakértő”

Gratulálunk! Te igazi Border Collie-guru vagy! Olyan jól ismered a fajtát, hogy simán elbeszélgethetnél egy tenyésztővel vagy kutyás sportolóval is.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu