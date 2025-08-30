Border Collie kvíz – Teszteld a tudásod!

Pontozás: Border Collie guru vagy e?

Számold össze, hány helyes válaszod lett a 10 kérdésből, és nézd meg az eredményt!

0–3 pont: „Kezdő kutyabarát”

Még csak most ismerkedsz a Border Collie-val. Semmi gond, hiszen most már tudsz pár érdekességet, amit eddig nem ismertél!

4–6 pont: „Haladó kutyabarát”

Szép teljesítmény! Már elég sok mindent tudsz a Border Collie-ról, de még van mit tanulni erről a rendkívül okos fajtáról.

7–9 pont: „Border Collie rajongó”

Nagyon ügyes vagy! Rengeteget tudsz erről a különleges fajtáról, és valószínűleg nem csak a könyvekből, hanem élőben is találkoztál már velük.

10 pont: „Igazi Border Collie szakértő”

Gratulálunk! Te igazi Border Collie-guru vagy! Olyan jól ismered a fajtát, hogy simán elbeszélgethetnél egy tenyésztővel vagy kutyás sportolóval is.