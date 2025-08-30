1 órája
Border Collie kvíz – Teszteld a tudásod!
A Border Collie nem véletlenül vált a világ egyik legismertebb és legintelligensebb kutyafajtájává. Terelőképessége, esze és mozgásigénye legendás. Most kiderítheted, mennyire ismered ezt a különleges fajtát – válaszolj a 10 kérdésre, és próbáld ki magad a kvízben!
A kutyabarátok körében a Border Collie igazi ikon. Nemcsak szépsége és energikussága miatt, hanem azért is, mert a kutyafajták rangsorában az egyik legokosabbként tartják számon. Ősi feladata a juhok terelése volt, ma pedig a sportok, az agility és a családi élet lelkes résztvevője. De vajon mennyire ismered ezt a különleges fajtát? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy képben a Border Collie világával!
Pontozás: Border Collie guru vagy e?
Számold össze, hány helyes válaszod lett a 10 kérdésből, és nézd meg az eredményt!
0–3 pont: „Kezdő kutyabarát”
Még csak most ismerkedsz a Border Collie-val. Semmi gond, hiszen most már tudsz pár érdekességet, amit eddig nem ismertél!
4–6 pont: „Haladó kutyabarát”
Szép teljesítmény! Már elég sok mindent tudsz a Border Collie-ról, de még van mit tanulni erről a rendkívül okos fajtáról.
7–9 pont: „Border Collie rajongó”
Nagyon ügyes vagy! Rengeteget tudsz erről a különleges fajtáról, és valószínűleg nem csak a könyvekből, hanem élőben is találkoztál már velük.
10 pont: „Igazi Border Collie szakértő”
Gratulálunk! Te igazi Border Collie-guru vagy! Olyan jól ismered a fajtát, hogy simán elbeszélgethetnél egy tenyésztővel vagy kutyás sportolóval is.