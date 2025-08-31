Borbás Marcsi paradicsomkodása: édes szüret a Kertem-ben

Az idei paradicsomszüret kiemelkedően sikeres volt Borbás Marcsi őrségi konyhakertjében. Több mint tíz paradicsomfajta érik folyamatosan, mindegyiknek megvan a maga egyénisége, így salátákhoz, bruchettához, de befőzéshez is bőven jut belőlük. A gazdag termés mellett a kert fejlődése is szembetűnő: a terület évről évre bővült, új ágyásokat hoztak létre, és a permakultúrás komposztágyásokon kívül üvegház is szolgálja a növényeket – íra a egy.hu blogjában.

Borbás Marcsi gazdag paradicsomtermése az őrségi kertben

Forrás: egy.hu

Borbás Marcsi paradicsomfajtái és felhasználásuk

A paradicsomfajták között vannak tipikus, fodroska formájú és egyéb különleges típusok is. Borbás Marcsi kiemelte, hogy a legjobb paradicsomlé és paradicsomszósz készítéséhez többféle paradicsomot érdemes felhasználni, míg salátákhoz, bruchettához az összes fajtát egyaránt használják. A különböző fajták ízének kísérletezése során alakult ki a konyhakert mai rendje, ahol minden paradicsomfajta megtalálta a helyét.

A kert fejlődése

Az elmúlt 5–6 év alatt a „Kertem” folyamatosan nőtt, így a konyhakert területe jelentősen bővült. A kezdeti próbálkozások során nehéz agyagos földet műveltek, majd áttértek humuszban gazdag komposztágyásokra. A különféle paradicsomfajták mellett a kertben uborka, sárgadinye, padlizsán és zellergumó is terem, egyes növénykülönlegességek, mint a licsiparadicsom, kísérleti jelleggel kerültek be a kertbe, de nem mind vált be. Az üvegház segítségével a növények korábban és hosszabb ideig teremnek, így a termesztési időszak kitolható.

A kezdeti években a kártevők nem jelentettek problémát, de azóta többféle kártevővel találkoztak: meztelen csigák, spanyol csigák, lótetvek, földi bolhák, poloskák, valamint különböző gombák is veszélyeztették a termést. Borbás Marcsi megtanulta a talaj fontosságát, a biomódszereket, a növénypárosítást, valamint a növények védelmét. A biokert fenntartása folyamatos tanulást igényel, de megfelelő módszerekkel a kártevők és betegségek ellensúlyozhatók.

Borbás Marcsi kertjében az állatvédelem is fontos

A kert bővülésével a macskák száma is nőtt. Borbás Marcsi húsz kidobott cicát fogadott be, ivartalaníttat és gondoskodik a folyamatos kényeztetésükről. A macskák a kert életének szerves részét képezik és hozzájárulnak a kert hangulatához.