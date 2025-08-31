1 órája
Borbás Marcsi paradicsomkodása: édes szüret a Kertem-ben
Többféle paradicsom érődik egyszerre, salátákhoz, bruchettához és befőzésre is elegendő mennyiségben. Borbás Marcsi idén gazdag paradicsomtermést takarított be az őrségi kertjében.
Az idei paradicsomszüret kiemelkedően sikeres volt Borbás Marcsi őrségi konyhakertjében. Több mint tíz paradicsomfajta érik folyamatosan, mindegyiknek megvan a maga egyénisége, így salátákhoz, bruchettához, de befőzéshez is bőven jut belőlük. A gazdag termés mellett a kert fejlődése is szembetűnő: a terület évről évre bővült, új ágyásokat hoztak létre, és a permakultúrás komposztágyásokon kívül üvegház is szolgálja a növényeket – íra a egy.hu blogjában.
Borbás Marcsi paradicsomfajtái és felhasználásuk
A paradicsomfajták között vannak tipikus, fodroska formájú és egyéb különleges típusok is. Borbás Marcsi kiemelte, hogy a legjobb paradicsomlé és paradicsomszósz készítéséhez többféle paradicsomot érdemes felhasználni, míg salátákhoz, bruchettához az összes fajtát egyaránt használják. A különböző fajták ízének kísérletezése során alakult ki a konyhakert mai rendje, ahol minden paradicsomfajta megtalálta a helyét.
A kert fejlődése
Az elmúlt 5–6 év alatt a „Kertem” folyamatosan nőtt, így a konyhakert területe jelentősen bővült. A kezdeti próbálkozások során nehéz agyagos földet műveltek, majd áttértek humuszban gazdag komposztágyásokra. A különféle paradicsomfajták mellett a kertben uborka, sárgadinye, padlizsán és zellergumó is terem, egyes növénykülönlegességek, mint a licsiparadicsom, kísérleti jelleggel kerültek be a kertbe, de nem mind vált be. Az üvegház segítségével a növények korábban és hosszabb ideig teremnek, így a termesztési időszak kitolható.
A kezdeti években a kártevők nem jelentettek problémát, de azóta többféle kártevővel találkoztak: meztelen csigák, spanyol csigák, lótetvek, földi bolhák, poloskák, valamint különböző gombák is veszélyeztették a termést. Borbás Marcsi megtanulta a talaj fontosságát, a biomódszereket, a növénypárosítást, valamint a növények védelmét. A biokert fenntartása folyamatos tanulást igényel, de megfelelő módszerekkel a kártevők és betegségek ellensúlyozhatók.
Borbás Marcsi kertjében az állatvédelem is fontos
A kert bővülésével a macskák száma is nőtt. Borbás Marcsi húsz kidobott cicát fogadott be, ivartalaníttat és gondoskodik a folyamatos kényeztetésükről. A macskák a kert életének szerves részét képezik és hozzájárulnak a kert hangulatához.
Az idei szüret kiemelkedően sikeres volt, a paradicsomfajták gazdag választéka minden ételhez elegendő alapanyagot biztosít. A kert fejlesztése, a komposztágyások, az üvegház és a kártevővédelem mind hozzájárultak a magas terméshozamhoz. A Borbás Marcsi kertjében szerzett tapasztalatok a biokertészkedés és a paradicsomtermesztés szempontjából is értékes útmutatót nyújtanak.
