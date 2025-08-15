augusztus 15., péntek

Fenyegetés

1 órája

Pánik a városban: bombariadó borzolta a kedélyeket Tatabányán

Tatabánya központjában egyszerre több épület kiürítése vált szükségessé, miután bombafenyegetés érkezett. A rendőrség most újabb részleteket közölt a tavasszal történ bombariadó ügyében.

Kemma.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség friss közleménye szerint egy férfi ellen folyik büntetőeljárás, aki több intézményben is bombariadót idézett elő Tatabányán még idén tavasszal.

Bombariadó miatt kellett kiüríteni 3 tatabányai épületet, többek közt a plázát is
Bombariadó miatt kellett kiüríteni 3 tatabányai épületet, többek közt a plázát is csütörtökön
Forrás: Beküldött

A tavaszi bombariadó

Az eset április 14-én kezdődött, amikor egy ismeretlen férfi felhívta a Tatabányai Törvényszék központi számát, és közölte: „Repülni fogtok, kutyák! Meg fogtok dögleni!” A rendőrök azonnal kiürítették az épületet, de robbanószer nem került elő. Alig telt el pár nap, április 17-én ismét telefonhívás érkezett – ezúttal a 112-es segélyhívóra –, amelyben a hívó azt állította, hogy Tatabányán két intézmény és a Vértes Center közül az egyikben bomba fog robbanni. A rendőrség mindhárom épületet kiürítette, a pláza bezárt, a környéken rendőrautók sorakoztak. Szerencsére akkor sem találtak robbanószert. A nyomozók végül még aznap este Tatán elfogták a gyanúsítottat, egy 45 éves mocsai férfit, aki ellen több más bűncselekmény miatt is eljárás folyik.

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének közlése szerint a férfi jelenleg letartóztatásban van, és indítványozták a kényszerintézkedés október 20-ig történő meghosszabbítását. A bíróság ezt korábban már többször is meghosszabbította, mivel fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított megnehezítené a bizonyítást. A vádlott ellen nemcsak közveszéllyel fenyegetés, hanem korábbi lopás miatt is folyik eljárás.

