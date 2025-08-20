Mit tehetünk, ha augusztus 20-án sürgősen vásárolnunk kell?

Augusztus 20. Magyarország egyik legnagyobb nemzeti ünnepe, Szent István emléknapja, amely egyben az államalapítás és az új kenyér ünnepe is. A piros betűs napon a legtöbb üzlet zárva tart, így a bevásárlást érdemes előre megtervezni. Ám nincs minden veszve, ha hirtelen mégis szükséges a vásárlás - a boltok nyitvatartása a szomszédos országban a megszokottak szerint alakul.

Gyors bevásárlás a határ túloldalán: Szlovákiában a boltok nyitvatartása a megszokott rendben alakul

Forrás: pexels.com

A boltok nyitvatartása zavartalan Szlovákiában

A határ mentén élők számára azonban jó hír, hogy Szlovákiában augusztus 20. teljesen átlagos munkanapnak számít. Az üzletek, bevásárlóközpontok, éttermek és szolgáltatások a megszokott nyitvatartás szerint működnek. Emiatt ilyenkor sokan döntenek úgy, hogy átruccannak a szomszédos országba vásárolni vagy tankolni.

Ha sürgősen szükségünk lenne valamire, akkor nem kell messzire mennünk. Gyorsan átugrunk a határon, ahol a boltok a megszokott időrendben tartanak nyitva, és ha a tűzijáték vagy a tervezett ünnepség előtt még eszünkbe jut valami, azt meg tudjuk venni Szlovákiában - sokszor kedvezőbb áron, mint itthon.

Komárom (Szlovákia) a legjobb választás

Komárom esik a legközelebb a határhoz, így érdemes átugrani, ha szükséges a vásárlás. Nem kell aggódnunk azon, hogy nem fogunk érteni semmit, hiszen szinte minden ki van írva magyarul is, illetve az eladók 90 százaléka tud magyarul. Többféle üzletlánc közül válogathatunk, ami a vármegyénkben nem található - pl. Kaufland, Sportisimo és Mercury Market. Ezek mellett számos más üzlet várja a vásárlókat, mint a Lidl, CCC, Takko, Planeo, DM stb. Van még néhány megoldás, ha nem szeretnénk külföldre utazni, ezekről pedig itt olvashattok.

Tehát, ha szükségetek van még valamire, nem kell pánikba esni, hiszen a határon túl még egészen nyugodtan bevásárolhatunk.