Szavaztak a tatai képviselők a Blue Hill Media-val kötött együttműködésről: Michl József is reagált

Szavaztak a tatai képviselők a Blue Hill Media és Tata városa között kötött együttműködésről. Michl József is reagált

Fotó: kallotamas / Forrás: VZV

Michl József ezzel kapcsolatban elmondta:

– A Víz, Zene, Virág Fesztivállal kapcsolatosan szerződést kötöttünk a szervező céggel már korábban, így a tavalyi esztendőben adtunk egy nagyobb összegű, 20 millió forintos támogatást az esemény megrendezéséhez. Ennek egy részét költötték el, és azt kérték, hogy ne kelljen a maradék pénzt visszafizetniük, hanem kössünk egy megállapodást, mely szerint a következő három évben a Tata kártyával rendelkező tataiak 50 százalékos kedvezménnyel mehetnek be a fesztiválra. Ez megvalósult az idei esztendőben, hiszen a Tata kártyát felmutatók az 50 százalékos kedvezményt megkapták, és teljesült az a másik három feltétel is, amit a szerződés még tartalmazott.