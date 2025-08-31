augusztus 31., vasárnap

Szavaztak a képviselők

2 órája

Szavaztak a tatai képviselők a Blue Hill Media-val kötött együttműködésről: Michl József is reagált

Címkék#testület#Víz Zene Virág#Michl József#Tata

Hosszú vitára került pont a héten Tatán. A képviselő-testület elfogadta a Blue Hill Media Kft. beszámolóját és kiadta számára a teljesítésigazolást. A Blue Hill teljesítette minden, a szerződésben vállalt feltételt.

Kemma.hu

A képviselők augusztusi ülésükön szavaztak az idei Víz, Zene, Virág Fesztivál kapcsán a Blue Hill Media Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásról is. 

VZV, Blue Hill Media, Tata
Szavaztak a tatai képviselők a Blue Hill Media és Tata városa között kötött együttműködésről. Michl József is reagált
Fotó: kallotamas / Forrás: VZV

Tata polgármestere is megszólalt a Blue Hill Media és az önkormányzat közötti együttműködésről

Michl József ezzel kapcsolatban elmondta: 

– A Víz, Zene, Virág Fesztivállal kapcsolatosan szerződést kötöttünk a szervező céggel már korábban, így a tavalyi esztendőben adtunk egy nagyobb összegű, 20 millió forintos támogatást az esemény megrendezéséhez. Ennek egy részét költötték el, és azt kérték, hogy ne kelljen a maradék pénzt visszafizetniük, hanem kössünk egy megállapodást, mely szerint a következő három évben a Tata kártyával rendelkező tataiak 50 százalékos kedvezménnyel mehetnek be a fesztiválra. Ez megvalósult az idei esztendőben, hiszen a Tata kártyát felmutatók az 50 százalékos kedvezményt megkapták, és teljesült az a másik három feltétel is, amit a szerződés még tartalmazott.

 

