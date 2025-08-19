1 órája
Lelőtték a szeretett magyar gólyát: élet és halál között lebeg az állat +fotók
Szívszorító eset rázta meg a Dunakanyar lakóit. A dömösi BirdMania madárpark gondozásában élő fiatal fehér gólyát, EGábort golyós fegyverrel lőtték meg. Az állatot súlyos combsérüléssel találták Zebegényben, és bár sikerült hazaszállítani és ellátni, egyelőre kérdéses, hogy túléli-e a támadást, vagy egy életre megnyomorodik.
Szörnyű hírről számolt be nemrég Facebook-oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei Dömösön található BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont. Mint írták, EGábor a BirdMania madárpark három fiatal gólyájának egyike, akik a reggeli órákban szokás szerint elrepültek táplálékot keresni. Két társát azóta sem látták, őt viszont koradélután Zebegényből jelezték: a Duna-parton sántikált, bal lábát tehetetlenül húzva maga mögött.
Sokkoló eset rázta meg a Birdmania madárparkot
A helyszínre siető gondozók először áramütésre vagy törésre gyanakodtak, ám a részletes vizsgálat megdöbbentő felfedezést hozott: a gólyát golyós fegyverrel lőtték meg. A combján egyértelmű bemeneti és kimeneti nyílást találtak, ami azt bizonyítja, hogy repülés közben érte a lövés.
Az eset nem előzmény nélküli: ugyanazon a környéken az elmúlt években több védett madár pusztult el lövések következtében. A BirdMania vezetője ezért rendőrségi feljelentést tesz, és 100 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít az elkövető kézre kerítésében.
A gólya jelenlegi állapota válságos: fennáll a veszély, hogy elveszíti lábát, és ezzel együtt esélyét a teljes értékű életre. Története ismét rávilágít arra, milyen kiszolgáltatottak a védett állatok az emberi kegyetlenséggel szemben, valamint, hogy mekkora felelősségünk van megőrizni őket a jövő számára.