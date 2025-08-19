Lelőtték a szeretett magyar gólyát: élet és halál között lebeg az állat +fotók

Szörnyű hírről számolt be nemrég Facebook-oldalán a Komárom-Esztergom vármegyei Dömösön található BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont. Mint írták, EGábor a BirdMania madárpark három fiatal gólyájának egyike, akik a reggeli órákban szokás szerint elrepültek táplálékot keresni. Két társát azóta sem látták, őt viszont koradélután Zebegényből jelezték: a Duna-parton sántikált, bal lábát tehetetlenül húzva maga mögött.

Súlyos állapotban a Birdmania madárpark gólyája

Forrás: BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont/Facebook

Sokkoló eset rázta meg a Birdmania madárparkot

A helyszínre siető gondozók először áramütésre vagy törésre gyanakodtak, ám a részletes vizsgálat megdöbbentő felfedezést hozott: a gólyát golyós fegyverrel lőtték meg. A combján egyértelmű bemeneti és kimeneti nyílást találtak, ami azt bizonyítja, hogy repülés közben érte a lövés.